Alejandro Garnacho realizó un emotivo posteo tras su debut en la Selección Argentina

El delantero argentino Alejandro Garnacho debutó oficialmente con la camiseta de la Selección Argentina en la victoria ante Australia por 2 a 0. El juvenil, de 18 años, ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo por Nicolás González y pudo cumplir uno de sus sueños.

Tras el compromiso, disputado en el estadio de los Trabajadores​ de Beijing, el actual futbolista del Manchester United realizó un emotivo posteo en sus redes sociales. “Y que si esto es un sueño, que jamás me despierten”, escribió Garnacho en la descripción de la publicación.

A su vez, el juvenil compartió algunas fotos suyas durante el amistoso. Sin embargo, la imagen que más llamó la atención fue una de un pequeño Garnacho con la camiseta de la Selección.



Minutos después, el nacido en Madrid, que decidió representar los colores de su madre, recibió las felicitaciones en Instagram de Emiliano Dibu Martínez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Lisandro Martínez.

Emiliano “Dibu” Martínez elogió a Alejandro Garnacho tras su debut en la Selección Argentina

El arquero habló sobre el atacante de 18 años, que tuvo su estreno con la camiseta Albiceleste en la victoria ante Australia.

El delantero argentino Alejandro Garnacho debutó oficialmente con la Selección Argentina este jueves en la victoria ante Australia por 2 a 0. El futbolista del Manchester United ingresó en el complemento en lugar de Nicolás González y sumó sus primeros minutos con el seleccionado mayor.

Una vez concluido el encuentro, Garnacho recibió elogios por parte de sus compañeros, aunque el más destacado fue el del arquero Emiliano “Dibu” Martínez. “Es un chico la verdad muy humilde. Vino, trabaja, no es de hablar mucho. Entra con muchas ganas de jugar. Es una pequeña estrella, que ojalá nosotros ayudemos a moldar”, expresó el ganador del premio The Best al mejor guardameta del año.

Además, el jugador del Aston Villa leauguró un rol importante de cara al futuro. “Nos va a dar muchísimo, como nos dio Angelito Di María“, concluyó Dibu.

Cabe mencionar que Martínez le dedicó una historia de Instagram a Garnacho. “Felicitaciones por el debut”, escribió el marplatense junto a una foto abrazando al joven futbolista nacido en España.