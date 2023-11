Alejandro Fantino felicidad total: la emoción por formar una familia con Coni Mosqueira ahora embarazada y el vínculo con su primer hijo

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira confirmaron que serán padres: “13 semanas”. El conductor y la modelo anunciaron al aire de Neura que esperan su primer hijo juntos. Además revelaron que será un varón.

“Estoy de 13 semanas”, confirmó la modelo al aire de Multiverso Fantino, el programa del conductor en Neura.

“Estamos esperando un bebé con Coni“, reveló Alejandro Fantino. Luego besó la panza de su esposa y ella contó que está de 13 semanas y que es un varón. “El amor que sentís… no se puede creer“, celebró el conductor.

ALEJANDRO FANTINO Y CONI MOSQUEIRA | CAPTURA

Luego tuvieron un divertido cruce por el nombre del pequeño, y Fantino expresó emocionado: “No saben lo que fue contarlo, esperamos hasta los tres meses”. La futura mamá, por su parte, contó los cambios que está experimentando su cuerpo: “Sueño, hambre, náuseas…”.

La pareja selló su amor en Bahía Blanca con una emotiva ceremonia.

Cuántos hijos tiene Alejandro Fantino

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira serán papás por primera vez juntos; sin embargo, él ya tiene un hijo: Nahuel. El joven, que hoy tiene 31 años, es fruto del romance que el conductor tuvo con Sandra Algarbe antes de los 20 años.

Fantino se enteró de la existencia de Nahuel cuando el joven tenía 11 años. Desde ese momento le dio todo su amor y al día de hoy mantienen una excelente relación.

Tras el emotivo momento, Fantino dio una nota para LAM (América TV) y, en diálogo con Santiago Sposato, reflexionó sobre la paternidad, expresó su emoción por formar una familia con Coni Mosqueira y se refirió al buen vínculo con Nahuel, su primer hijo.

“Estamos de tres meses y algo, 13 semanas. Nos enteramos al mes. Me enteré una noche que había ido a La Nación a hacer una nota con José del Río, y cuando volví a casa, Coni se había hecho el test, me lo dio, y me largué a llorar”, introdujo el conductor.

“Yo también soy papá de Nahuel, con él me encontré de grande, cuando tenía 11 años, pero ese amor de padre es increíble. Lo que sentís habiéndote encontrado con 11 o sabiendo que lo vas a recibir en la panza de tu esposa. Es un amor único, te cambia la vida“, reflexionó.

ALEJANDRO FANTINO Y SU PRIMER HIJO, NAHUEL

Sobre Nahuel, Fantino expresó: “Si bien con él no conecté y no estaba en los primeros años de vida, la relación que generé después y en todo este tiempo… Además él me demostró y me sigue demostrando lo sabio que es“.

“Hoy lo pensaba lo difícil que va a ser criar a una criatura siendo nosotros conocidos. Creo que la humildad es un músculo y hay que practicarla. Es muy difícil cuando sos conocido y hay un montón de cosas que tus hijos pueden empezar a pensar que la vida es como nos hace vivir el mundo porque somos conocidos. Entonces es criar con humildad, plantado ante la vida y sea sabio en como encarar las cosas”, planteó.

Y destacó: “Y Nahuel fue sabio en eso, nunca buscó ser conocido y practicó la humildad. Cuando tienen la genética, que compartís la sangre, es más fácil la conexión, por más que yo me haya perdido unos años, lo que vino fue hermoso”.

Cuántos hijos tiene Alejandro Fantino

Alejandro Fantinoy Coni serán papás por primera vez juntos; sin embargo, él ya tiene un hijo: Nahuel. El joven, que hoy tiene 32 años, es fruto del romance que el conductor tuvo con Sandra Algarbe antes de los 20 años.

ALEJANDRO FANTINO CONOCIÓ A NAHUEL CUANDO TENÍA 11 AÑOS

El comunicador se enteró de la existencia de Nahuel cuando el joven tenía 11 años. Desde ese momento le dio todo su amor y al día de hoy mantienen una excelente relación. En junio de 2021 le dedicó un especial posteo por su cumpleaños y escribió: “Feliz cumple hijo crack. Sos buen tipo, humilde, amigo de tus amigos y respetuoso de tus padres y abuelos. Queda claro que fuiste criado con valores en la vida por tu mamá Sandra y tu entorno donde creciste”.

Tiempo atrás en el ciclo radial Esto no es Hollywood, Alejandro Fantino manifestó: “Es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Y cuando vos te encontrás con un hijo que no sabés que tenés, tenés que lanzarte locamente al amor. Yo, al verlo, a los 10 minutos tenía esa conexión de padre e hijo. Es una cosa que la naturaleza ordena interiormente, es una química que está. Es como un rayo que te conecta, sale del corazón de tu hijo y conecta con el corazón del padre; ocurre. Y esa conexión surgió en el momento que yo lo vi a él, que nos conocimos y creció constantemente”.