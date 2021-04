Alejandro Fantino contó por qué no va a PH, Podemos Hablar

Fantini recogió el guante y le respondió a Andy Kusnetzoff quien el pasado sábado 17 de abril le recriminó al aire por no rechazar la invitación a PH, Podemos Hablar (Telefe).

En diálogo con Paparazzi, el conductor de Fantino a la Tarde (América) explicó por qué no va al ciclo conducido por Kusnetzoff en Telefe. “Primero que son muchas horas de grabación, y a mí no me gusta ir a lugares donde se graba porque por ahí vos decís algo que no gusta y te lo hachan. Por una cuestión de tiempo. Y vos querías que quedara algo, ellos te lo sacan y a mí eso no me caería bien”.

Aunque luego agregó: “Igual, no es el único motivo por el que no voy”, lanzó picante la figura de América TV

“Además, no tengo muchas ganas de hablar en otros lugares que no sean mis programas. Tengo muchas horas al aire. Tampoco quiero cansar a la gente. ¿A qué iría? ¿A contar qué? Ninguna de las cosas que podría decir le podrían resultar interesantes a Andy. Ya se lo había dicho. En su momento lo habíamos hablado, con muchísimo respeto, claro, porque es un pibe de mi generación. Yo creo que lo dijo en broma”, sostuvo el periodista deportivo, haciendo referencia al comentario que realizó Andy en Podemos Hablar ante Luis Ventura, quien estuvo como invitado en la última edición del ciclo.

Por último, Alejandro Fantino contó por qué no ve el ciclo de su colega en Telefe. “Voy a ser honesto y juro que no es una crítica. No lo veo el programa porque los sábados para mí son sagrados, son mi día desconexión. Los sábados leo, miro alguna serie, me conecto con mi novia (Coni Mosqueira). Laburo tanto que si veo televisión me quema el cerebro. Nunca lo he visto, sé de qué va porque levantan cosas y le va muy bien, pero no lo vi”, concluyó Fantino sobre Podemos Hablar.

El reclamo de Andy Kusnetzoff a Alejandro Fantino por rechazar a ir a PH

El sábado 17 de abril, en medio de brindis junto a sus invitados -Luis Ventura, Cecilia Dopazo, Federico Bal, Agustina Kampfer y Cazzu- Andy Kusnetzoff aprovechó para agradecer a Liliana Parodi, gerenta de programación de América y A24, por permitir que el conductor y panelista del canal de Palermo estuviera presente en Podemos Hablar.

“Salud por todos ustedes, por nosotros. Cuidémonos”, comenzó diciendo Andy. “En tu caso, Luis, agradecer a Liliana Parodi, que te dejó venir al programa, a América”, agregó.

En ese momento, el conductor de Secretos Verdaderos y panelista de Fantino a la Tarde recordó a Alejandro. “¿A Fantino le tengo que agradecer también? ¡A Alejandro Fantino le voy a agradecer cuando se siente acá!”, exclamó Kusnetzoff. “Ah, ¿no viene?”, indagó Ventura. “Todavía no vino nunca, pero bueno, de a poco todos van viniendo”, señaló el conductor del envío del canal marca propiedad de ViacomCBS.