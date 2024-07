Alberto Martín le pidió casamiento en vivo a Carmen Barbieri: ¿Qué dijo la conductora?

Alberto Martín siempre fue claro con respecto a sus sentimientos para con Carmen Barbieri y desde hace dos años, que fue convocado para acompañar a la conductora en su ciclo “Mañanisima”, intenta a diario formalizar la relación con ella.

Y tras “robarle” muchos picos a lo largo de los programas y tener buen recibimiento por parte de Carmen, con ayuda de la producción, el actor armó junto a unos mariachis un pedido formal de casamiento.

“Es un compromiso de los dos, de pensar en nosotros, no me hagas tirar a mí solo del carro”, se adelantó Martín que le entregó un anillo de compromiso a Carmen. “Es mi amigo desde hace tanto tiempo, te quiero tanto a vos y a tu familia. Tu hija me dice ‘mamá’. Somos familia”, explicó ella.

Luego Carmen quiso saber: “¿De qué lado dormís vos?”, a lo que Alberto contestó sin dudar: “Del lado que quieras. No tengo ningún problema. Estoy para bancarme todo, a esta altura de nuestra vida y nuestra relación”, dijo emocionado.

Además compartió un clip que realizó la producción con todos los momentos juntos que pasaron a lo largo de estos dos años en el programa y se mostró muy emocionado con el momento y por su amor a la conductora.

Qué pasa entre Carmen Barbieri y Alberto Martín

Finalmente, Carmen Barbieri y Alberto Martín sellaron la propuesta de matrimonio con un beso y fueron aplaudidos por sus compañeros en el estudio.