Alberto Fernández, sobre la docente que increpó a un alumno: “Fue un debate formidable, que abre la cabeza de los alumnos”

El presidente Alberto Fernández se refirió al caso de la docente que fue filmada increpando a un alumno que había cuestionado al kirchnerismo y afirmó que fue un debate “formidable” porque “invita a pensar” a los alumnos.

Ayer por la mañana, se viralizó un video en el que una docente de la Escuela Técnica N°2 María Eva Duarte de La Matanza discutía, a los gritos, con un alumno que cuestionaba a los gobiernos kirchneristas. Una vez que las imágenes se hicieron públicas, la profesora fue suspendida y se abrió una investigación a cargo de la Jefatura distrital de La Matanza de la Dirección General de Cultura y Educación.

“Siempre he dicho que a los alumnos, lo más importante, lo que tiene que hacer un profesor, es sembrarle duda, no darle certezas”, indicó el presidente en declaraciones a Radio 10. A continuación, señaló: “Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión le puso un 1, merece todo el reproche. Pero que haya tenido ese debate es formidable, porque es un debate que abre la cabeza de los alumnos, que invita a pensar”.

“Es evidente que el chico tiene una idea formada que es resultado de escuchar cosas dichas, como, por ejemplo, que el peronismo gobernó los últimos 70 años, y ella se exalta, porque sabe cómo es la verdad”, consideró el jefe de Estado.

A su vez, Fernández cuestionó la repercusión que tuvo el hecho en comparación a otros que, a su parecer, pasaron desapercibidos. “Acá en la Ciudad de Buenos Aires hay un director de colegio que defendía al proceso militar y nadie dedicó un renglón a ese hombre”.

Habló la madre del estudiante increpado por la docente K: “El colegio no me llamó”

En una escuela de La Matanza, Laura Radetich fue filmada cuando le gritó a un alumno por criticar al Gobierno de Alberto Fernández. Qué dijeron los estudiantes del establecimiento.

“Me parece bien, porque estaba muy exaltada y en un momento le faltó el respeto a mi hijo y eso no me gusta”.

La madre expresó que está de acuerdo con la sanción que tomó el establecimiento de separar a la profesora