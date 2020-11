Alberto Fernández: “Si alguien merece el recuerdo de los argentinos es Diego”

El adiós de Alberto Fernández a Diego Maradona

El presidente Alberto Fernández decretó tres días de duelo nacional ante la muerte de Diego Armando Maradona, tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio en la casa de barrio Villanueva, en la zona de Nordelta, Tigre, donde se había instalado tras haber sido operado recientemente por un hematoma subdural. No pudo ser reanimado por las ambulancias que llegaron a su vivienda.

“Fue un jugador excepcional. A los argentinos sólo nos dio alegría. Estamos eternamente en deuda porque sólo nos dio alegría. Un tipo que cada vez que salió a la cancha fue para dejar todo por nosotros. Increíble”, expresó el mandatario.

“Se nos fue un tipo único, inmenso y genuino. Amaba fuerte y odiaba a quien no le caía bien. Ese era Maradona en estado puro (…). No sé si tendremos otro Diego”, sostuvo el presidente mientras recordó una de varias anécdotas personales de sus encuentros con el ex futbolista.

Todavía cursaba en Facultad de Derecho (UBA) cuando vio a Claudia Villafañe, y luego a él, a Diego Armando Maradona. Siguió su camino pero no, decidió volver, pensó que no podría dejar pasar esa oportunidad. Regresó y le dijo: “Vos sos Diego”. “Sí”, le respondió y accedió a firmarle un autógrafo. Tiempo después, cuando debutó en la Primera de Argentinos Juniors le regaló una camiseta dedicada, la que enmarcó.

“Son esas muertes que no se llenan con nada. No hay nada igual”, Alberto Fernández.

“Tengo recuerdos imborrables. Cuando le hizo cuatro goles a Gatti, para nosotros era como decir ‘ven que podemos’. Sentíamos que éramos los más poderosos del mundo con Diego. Para nosotros Diego es todo. Es una pérdida horrible. Cuando me dijeron, dije ‘averigüen bien’. Quería que fuera una fake news. Es una pena enorme. Desde su lugar, sólo nos hizo felices”, reconoció Fernández.

El presidente comentó que este año estuvo reunido con el DT de Gimnasia a principios de año: “Maradona estuvo acá antes de la pandemia. Estuvimos hablando un rato largo. Para los de Argentino Juniors, Diego es todo. Es una noticia horrible”.

Alberto Fernández junto a Maradona

“Cuando lo sacaron de la clínica la última vez me quedé preocupado. No sé cómo habrá sido. Son esas muertes que no se llenan con nada. No hay nada igual. La suerte que tuvimos todos nosotros de haberlo visto, haber disfrutado su afecto, su cariño. Mi eterna gratitud. En este tiempo no hizo más que apoyarme”, expresó.

“Si alguien merece el recuerdo de los argentinos es Diego. Sólo nos hizo felices. Es imposible pensar que Maradona se ha ido, y no se ha ido porque en la memoria colectiva va a seguir, es una persona imborrable como los grandes ídolos. En el fútbol no hay nadie igual”, añadió.