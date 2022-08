Alberto Fernández: “Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga algo así”

El presidente Alberto Fernández volvió a defender la inocencia de Cristina Kirchner en la causa Vialidad y comparó al fiscal Diego Luciani con Alberto Nisman, fallecido en 2015. “Alentar la idea de que le puede pasar lo que le pasó a Nisman… Lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani“, respondió el mandatario, al ser consultado por la seguridad de jueces y fiscales.

Fernández trazó este paralelismo entre Luciani y Nisman luego de que el primero solicitara 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta, señalada como jefa de una asociación ilícita constituida para defraudar al Estado. Vale recordar que el fallecido fiscal apareció muerto con un disparo en la cabeza un día antes de presentarse ante el Congreso para explicar su denuncia contra la entonces presidenta por la firma del Memorando de Entendimiento con Irán.

El mandatario se refirió anoche en TN por primera vez a la posibilidad de dictar un indulto para la vicepresidenta.

“Cuando venía para acá vi un tuit de Oscar Parrilli rechazando el indulto y la amnistía que retuiteó Cristina, con lo cual debo entender que la que no quiere pensar en un indulto es Cristina. Yo dije siempre lo mismo: el indulto es una rémora que quedó en la Constitución Nacional, de la monarquía”, señaló el mandatario.

No obstante, hizo una aclaración que volvió a dejar abierta la posibilidad de recurrir a esta alternativa, planteada por el ex juez Raúl Zaffaroni. “Quiero hacer una reflexión porque ese análisis crítico que tuve sobre el indulto supone el funcionamiento de una Justicia en un sistema republicano que funciona pleno, y nosotros tenemos una Justicia que se parece más a la Justicia de una monarquía que a la Justicia de una democracia, por cómo funciona. Es una justicia selectiva, que se aplica en favor de poderosos, donde los poderes fácticos operan e influyen y todos los saben”, indicó.

Por otra parte, defendió su “derecho” a expresarse respecto de la situación judicial de la ex presidenta, a propósito de las críticas por los comunicados oficiales a favor de la vicepresidenta.

“En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tenga ninguna duda ¿Quién va a querer ser Presidente en la Argentina si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su Gobierno?“, aseveró el Presidente.

La acusación del fiscal es “insostenible jurídicamente”

En ese sentido, el jefe de Estado prosiguió: “Ni Cristina ni yo queremos defender ningún acto de corrupción. A nosotros no nos une la búsqueda de la impunidad, nos une la búsqueda de Justicia. Este juicio es un disparate jurídico”.

Y reforzó: “Cristina es una mujer honesta que no ha participado en nada de lo que le están diciendo. No está diciendo que no haya ocurrido algo, porque ayer (por el martes) fue muy severa en su alegato con José López. Acá de lo que estoy hablando es de la responsabilidad de Cristina y no tengo ninguna duda de que no tiene nada que ver y no puede ser involucrada en esta causa“.

“Yo no robé. La corrupción ha sido un mal endémico en la Argentina. En mi Gobierno puse todo mi empeño para que nadie robe, al día de hoy no tenemos cuestionamientos de ese tipo“, enfatizó Alberto Fernández.

“No me preocupa que la gente salga a la calle. Creo que tenemos que generar una gran movilización para defender la democracia, los derechos humanos y pedir por una Justicia independiente. Estar en las calles no quiere decir ser violentos”, dijo, al referirse a la posibilidad de que el Frente de Todos convoque a una gran movilización para respaldar a Cristina.