Alberto Fernández envió una carta al INADI para que analice sus palabras sobre los mexicanos y brasileros

Luego de las críticas que generaron sus declaraciones sobre los brasileños y los mexicanos, el presidente Alberto Fernández envió una carta al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para que ese organismo analice sus palabras.

En una misiva dirigida a la titular del INADI, Victoria Donda, el jefe de Estado comenzó: “En el día de ayer cité una frase ‘los argentinos llegamos de los barcos’ que advierto que mueve algunos de los prejuicios que hay en nuestra sociedad. Con quienes se sintieron ofendidos con mis dichos no dudé en disculparme”.

Y continuó: “Pero como observo que ha sido interpretada por algunos de un modo que contradice mis acciones y nuestras decisiones de gobierno, me permito poner a su consideración estas reflexiones a los fines que ustedes considere que correspondan”.

A continuación, Fernández manifestó su deseo por “aclarar” sus “convicciones profundas y sentidas sobre las población argentina y latinoamericana” e hizo un repaso histórico, recordando que la Argentina “ha sido uno de los países del mundo que más inmigración europea recibió entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX”.

“Eso genera un lazo cultural insoslayable”, dijo. No obstante, indicó que “eso no me hace perder de vista que desde antes de la colonización había en el país diferentes pueblos originarios”.

“Hoy existen en el país decenas de pueblos originarios con sus lenguas y tradiciones. Además, importantes investigaciones señalan que un porcentaje cercano a la mitad de la población argentina tiene ascendencia indígena. Los argentinos y argentinas somos producto de esa historia a la que se suma la presencia de muchos otros pueblos, incluyendo las migraciones desde los países latinoamericanos”, señaló.

“Somos esa diversidad de la que estamos y debemos estar orgullosos. Somos resultado de un diálogo entre culturas”, subrayó, y remarcó: “Nuestro gobierno se enorgullece y defiende la diversidad cultural de la Argentina. Hemos tomado decisiones en esa dirección y seguiremos en el mismo camino”.

“Estoy orgulloso de nuestra diversidad. Mi gobierno trabaja para una convivencia intercultural basada en el respeto y el reconocimiento de las diferencias”, insistió.

Y cerró: “Espero que estas palabras permitan comprender las principales ideas con las que siempre he trabajado y seguiré trabajando en el futuro”.

Las palabras de la polémica

Durante una conferencia de prensa junto a su par español, Pedro Sánchez, Fernández dijo: “Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa. Así construimos nuestra sociedad”.

Sin embargo, la frase no había sido escrita por el Nobel de Literatura, sino por el cantante Litto Nebbia.

Las declaraciones del presidente generaron repudio en la prensa brasilera y mexicana, donde lo tildaron de “racista”.

Tras la repercusión en la prensa internacional, el jefe de Estado argentino salió a disculparse por Twitter: “A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas”.