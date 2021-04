Alberto Fernández dio positivo de coronavirus

Desde Presidencia se remitieron al tuit del propio Presidente para dar a conocer el cuadro que atraviesa. En esa publicación Fernández buscó llevar tranquilidad a la población acerca de su estado de salud.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, precisó el Presidente.

En el cierre de su publicación Fernández llamó a los argentinos a “estar muy atentos”. “Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos”, escribió.

El anuncio sorprendió a quienes recordaron que el Presidente había recibido la primera dosis de la vacuna en enero, pero las autoridades sanitarias enseguida aclararon que la eficacia de las vacunas demostró ser elevada al prevenir la infección por coronavirus en un alto porcentaje, que se encuentra entre el 70 al 90%, según la vacuna, pero no el 100 por ciento, lo que explica que la infección de los vacunados sigue siendo posible.

También resaltaron que el objetivo principal de la campaña contra COVID-19 es evitar las complicaciones graves, la hospitalización y la mortalidad, algo que logran todas las vacunas y que beneficiará la evolución de Alberto Fernández si finalmente se confirma que está contagiado. “Ante el contagio, las vacunas permiten un tránsito por la enfermedad de leve a moderado”, aseguran en el Gobierno.