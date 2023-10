Ailín Arzúa, la joven skater argentina que quiere dar el golpe en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

Cuatro años tenía Ailín Arzúa cuando estaba sentada frente a la tele mirando Jake y los piratas de Nunca Jamás, y en uno de los capítulos, los personajes andaban en skate. Lo que no sabía en ese momento era que su dibujito animado preferido le iba a despertar una pasión que se convirtió en algo mucho más grande que un hobby.

Hoy, con 16 años, es una de las atletas que va a representar a la Argentina en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que se desarrollarán del 20 de octubre al 5 de noviembre. “Una medalla es el objetivo más grande. Cualquiera de las tres me gustaría traerla para Argentina”, se ilusiona la skater de Vicente López, que competirá en la categoría Park.

El skateboarding se ganó un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y en tierras chilenas hará su debut panamericano junto al breaking y la escalada deportiva (también estuvo en Tokio 2020), para darle continuidad al objetivo de atraer a nuevas audiencias.

Lo cierto es que Arzúa ya sabe los que es colgarse una medalla. El año pasado, en los Juegos Suramericanos que se disputaron en Rosario, ganó la de plata en lo que fue su primera experiencia en un torneo internacional. “Fue muy zarpado. No sólo la competencia sino la cantidad de gente que conocí. Estaba con atletas de mi misma edad que estaban pasando por lo mismo que yo y fue muy shockeante y flashero”, recordó en diálogo con Filo.news. Y agregó: “Competir en Argentina fue algo hermoso. Tenías a toda la gente alentandote, a los amigos, la familia… Y el momento en el que me llevé la medalla no podía parar de llorar. Fue muy lindo”.

Ailín, que pasa buena parte de sus días entrenando y tratando de no descuidar el colegio, sueña en grande y está convencida de que, tarde o temprano, va a competir en los Juegos Olímpicos. “Es mi sueño. Cuando el skate se hizo olímpico dije: ‘Yo quieo estar ahí’. A alguno sé que voy a llegar. Si no es París, va a ser Los Ángeles, y si no, va a ser el otro. Pero le voy a meter con toda para llegar”, aseguró.

“Lo más lindo que tiene el skate es el compañerismo. Es lo que siempre digo y valoro mucho. Vos vas a un skatepark y podés no conocer a nadie, sin embargo, alguien siempre se te va a acercar a hablar”, destacó la skater. Además, valoró la posibilidad de haber aprendido sobre su disciplina junto a Mecu Videla y Daniela Suárez, una de sus actuales entrenadoras.

Como todo proceso, el skateboarding necesita tiempo, apoyo y trabajo para seguir creciendo en nuestro país. “Todavía nos estamos adaptando, pero que podamos estar viajando y tener el apoyo de los sponsors es un avance muy grande. Obviamente que hay gente que no va a estar de acuerdo, pero mientras los que se tienen que ocupar de esto lo manejen bastante bien, se va a poder seguir”, sentenció Ailín, que ya está lista para el despegue de su ilusión panamericana.

Fuente: filo.news