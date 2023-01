Agustín Canapino deja el automovilismo nacional para competir en Estados Unidos

(Foto NA: ACTC)

El piloto argentino Agustín Canapino se despidió de los circuitos argentinos para comenzar a competir en el Indy Car de Estados Unidos, una de las categorías más importantes del planeta.

“Estoy feliz de asumir este enorme desafío”, señaló el multicampeón argentino que utilizará el auto número 78 en Juncos Hollinger Racing para la temporada 2023, marca de la que ya confirmado como piloto oficial de la marca.

“No sé cuándo volveré ni cómo va a terminar, ojalá dentro de muchísimos años”, expresó el piloto que viajará a Indionapolis con su novia, Josefina Di Palma. “Me preparé muy bien para lo físico. Estoy entrenando hace un mes para aguantar en la pista toda la carrera. Es un salto a nivel profesional en todo sentido para mí. Me llevará tiempo y carreras acostumbrarme al auto, pero me lo tomo con calma y les pido que nos acompañen y nos tengan paciencia”, pidió.

Además, le comunicó a la ACTC que no correrá en la máxima categoría argentina este año y destacó: “Es un proceso de aprendizaje, pero me voy con el objetivo de que no sea el único año, voy a trabajar para una segunda chance”.

“Siento que mi viejo desde algún lado está apoyando y es parte de todo esto. Siempre fue su sueño trabajar en Estados Unidos y lo voy a hacer también por él”, concluyó el piloto de 32 años en referencia a Alberto Canapino, quien falleció el 15 de febrero de 2021 al contraer Covid-19.