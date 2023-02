Advierten por el correcto uso de mochilas, plantillas y pantalla

A poco menos de una semana del reinicio de las clases en gran parte del país, el Hospital de Clínicas llamó la atención sobre la importancia de prevenir problemas posturales en niños, niñas y adolescentes mediante el uso de plantillas y mochilas adecuadas

“Cargar con muchas cosas en la mochila condiciona la postura de los niños desde muy temprana edad porque sus huesos aún se están desarrollando”, explicó el médico Andrés Ferrero, jefe del Programa de Escoliosis del Hospital de Clínicas.

Sobre las mochilas, el especialista recomienda que el peso no supere el 10 al 15 por ciento del peso corporal de acuerdo a la edad, constitución y estado físico de cada uno.

“La planificación previa tanto del colegio como de los padres resulta clave para que, por un lado, los niños no carguen más que el material que van a utilizar en el día y, por otro lado, el correcto control junto a un especialista traumatólogo para detectar a temprana edad si existen desviaciones en la columna o si necesitarán plantillas para corregir su postura”, advirtió el profesional.

Respecto a las plantillas y su utilización, “el momento ideal es cuando dejan de usar los pañales porque es cuando adoptan la postura de los pies”, mientras que “la etapa del jardín a la primaria es el momento de enfatizar las consultas con especialistas.

Señaló que el uso excesivo de la tecnología puede tener una repercusión negativa en el desarrollo: “Lo recomendable es que las pantallas siempre estén a la altura de la vista, ni más arriba ni más abajo, haciendo que tengamos que estar sentados a 90 grados”.

5 consejos para elegir las mochilas escolares

¿Necesitas comprar una mochila escolar? Hoy te damos algunos consejos para que comprar una mochila infantil ¡no sea misión imposible!

Si te preocupa la salud de la espalda de tus peques, no puedes perderte este post. Te contamos qué debes observar antes de comprar las mochilas escolares ¿Nos acompañas?

Mochilas escolares: ¿cómo elegir la mejor?

Escoger la mejor mochila para el colegio para nuestro hijo puede parecer sencillo pero… ¡no lo es tanto! En el mercado hay un sinfín de modelos diferentes: mochilas escolares con ruedas, con correas, cuadradas u ovaladas, de plástico o de tela… Veamos juntos a qué debes prestarle atención a la hora de comprar la nueva mochila escolar:

Tipos de mochilas para niños

Mochilas a la espalda

Las mochilas escolares que se llevan a la espalda tienen dos bandas, correas o cuerdas para poder colgar la mochila. Como veremos más adelante, es importante el tamaño de la mochila en función de la altura del peque, para que puedan llevar el peso bien distribuido y sin hacerse daño.

Algunas de estas mochilas se pueden poner en carritos, es decir que su uso se adapta también como mochila con ruedas.

Mochilas con ruedas

Son las mochilas estilo troley, que pueden llevarse arrastrando. Su uso se recomienda cuando los peques tienen que llevar bastante peso, con algunas excepciones que veremos más adelante.

Mochilas bandoleras

Las bandoleras son bolsos que se llevan colgados a una espalda, por lo que son más indicadas cuando se lleva poco peso y se quiere tener todo a mano mientras se tiene puesta. Por eso son mochilas más indicadas para adolescentes.

¿Mochilas con ruedas o sin ruedas?

Mochilas con ruedas si no hay escaleras o trayectos largos

Las mochilas con ruedas son súper prácticas y pueden parecer más seguras para la espalda de los peques pero su uso prolongado podría provocar problemas de muñeca según algunos estudios médicos. Por eso te recomendamos que elijas mochilas de ruedas en caso de que tu hijo no debe subir escaleras con ella (ya que su peso es superior a una mochila de correas) y si no debe llevarla durante largos trayectos (caminando desde el cole a casa por ejemplo).

El tamaño y el peso de la mochila infantil

¿Cuál es el tamaño de mochila adecuado para mi hijo?

¿Sabías que la mochila debe elegirse en función del tamaño de tu hijo? Antes de comprar verifica que la mochila no supere la cintura de tu pequeño. Una mochila para estar bien colocada debe quedar ubicada a la altura de los hombros y terminar unos 5 cm antes de la cintura. Si la mochila supera la cintura, ¡es demasiado grande para tu pequeño!

Como referencia os hemos preparado una tabla de medidas para las mochilas según la edad. Ten en cuenta que obviamente esto dependerá de la altura del peque:

EDAD MEDIDA MOCHILA 2-3 años 22-25 cm 3-4 años 26-30 cm 4-6 años 31-34 cm 5-8 años 35-39 cm 7-12 años 40-45 cm

El problema del peso

Otra cosa que debes observar es el peso: es importante que la mochila sea resistente, claro que sí, pero una mochila muy pesada será difícil de llevar para tu hijo. Diferentes estudios sostienen que el peso de la mochila cargada no debe superar el 10% del peso de tu hijo: en otras palabras, si el niño o niña pesa 30 kilos, no debería cargar más de 3 kg. Sabemos que es algo difícil de tener bajo control con la cantidad de libros y cuadernos que los peques tienen que llevar y traer del cole, así que escoge una mochila fuerte pero liviana para no sumar peso extra innecesario.

Compartimentos para una mejor distribución de peso

A más compartimentos, la distribución de peso será más homogénea. Por eso es recomendable que compres mochilas para el colegio con dos o más compartimentos. Recuerda que los libros deben ubicarse siempre en la parte posterior de la mochila escolar, contra el respaldo de la misma, y en la parte delantera los objetos más livianos.

En el caso de los más pequeños de la familia, no es tan importante verificar este punto ya que los papis solemos llevar la mochila y colocarla dentro del aula en la guarde.

Materiales impermeables, una buena inversión

Las mochilas de tela suelen ser más económicas pero ¡si llueve, lo barato sale caro! Opta por mochilas en materiales impermeables ¡sin dudarlo! Sobre todo si escoges una mochila con ruedas, controla que el fondo sea impermeable porque estará a poca distancia del suelo y es fácil que se moje cuando llueve.