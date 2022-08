Adrián Suar, categórico sobre el rating de Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora

ADRIÁN SUAR Y MARCELO TINELLI | INSTAGRAM

Adrián Suar habló sobre Marcelo Tinelli y se refirió a qué pasará con su programa en El Trece, Canta Conmigo Ahora, en caso de que no cumpla con el rating deseado de acá a dentro de dos meses.

Antes del debut, que fue el lunes 25 de julio, Marcelo Tinelli dialogó con Teleshow y reveló que desde el canal le exigieron que debía mantenerse en los dos dígitos en cuanto al rating: “Es un formato corto: 11 semanas. Si el programa anda bien en esos dos meses y medio, se continúa hasta diciembre”.

“Ojalá podamos seguir, y sino, será un formato muy muy bueno que durará dos meses y medio. La expectativa del canal para ese horario, pensando en lo comercial, es de dos dígitos. Y yo lo entiendo de esa manera, y no estoy angustiado por eso”, aseguró.

“Al contrario: me encantaría hacer un buen rating. A mí me importa el rating y trabajo para eso. Es más: voy a poner en cámara lo que le gusta a la gente; si algo le gusta más, voy a ir por ese lado. Siempre lo hice. Antes lo hacía en el momento, veía qué gustaba y qué no; acá lo voy a tener unos días después. Lo que haya que corregir, se corregirá”, afirmó.

Qué dijo Adrián Suar sobre el rating de Marcelo Tinelli

A pocos días de inauurar el programa, Adrián Suar se refirió al rating del programa, que debutó con 15.7 puntos y en la noche del miércoles 3 de agosto obtuvo su marca más baja desde el debut: 9.2.

En diálogo con PrimiciasYa, el dueño de Pol-Ka declaró: “A Marcelo lo veo bien. Me gusta mucho el formato y él está buscando la forma de darle su toque, que de a poco lo va a encontrando. Recién va por la segunda temporada y la gente lo acompaña”.

Y recordó: “Cuando el programa (Showmatch) no rendía tomé las decisiones que tenía que tomar, como hacer que terminara a las 23:30. Es mi rol, no es personal. Pero este año le puse todo lo mejor para que tuviera el mejor programa. Más allá del cariño que le tengo, lo apoyo”.

Sobre qué pasará si Canta Conmigo Ahora no cumple con el objetivo dijo: “No creo que lleguemos a eso porque le está yendo bien. Pero si midiera 7 u 8 puntos, nos sentaremos hablar como lo hacemos siempre: con honestidad. A lo largo de mi carrera hasta he tenido que levantar ficciones de Polka…”.