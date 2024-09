Adorni habló sobre los nuevos audios de Alberto Fernández

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este miércoles al audio en el que se escucha a Alberto Fernández insultar a su ex pareja Fabiola Yáñez. Este material, que publicó el portal de noticias Infobae, forma parte de la causa por violencia de género en la que se encuentra imputado el ex presidente.

En la grabación, de unos 40 segundos, se le escucha al ex mandatario insultar a su ex pareja y a otra mujer llamada Sandra. “Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. ¿Qué Sandra, la concha (SIC) de tu madre? Debe ser una mierda de serie”, dice el ex jefe de Estado. “¿Y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda (SIC)?”, sigue. Fue sobre esto último que se pronunció el portavoz de la administración libertaria.

“Suena bastante extraño lo del ex presidente, cuando tenemos un cine que, al menos a mí, me gusta mucho, con grandes películas, grandes series, como El Encargado. Pero además un sinfín de películas que han hecho historia y han ganado innumerable cantidad de premios internacionales, hasta premios Oscar”, dijo el vocero.

“El comentario del ex presidente me parece que dista de la realidad de Argentina. Tenía entendido que el ex presidente apoyaba efervescentemente el cine nacional, pero se ve que no”, continuó.

(Presidencia)

“Sería bueno que revea algunas películas que tienen una calidad impresionante, además con todo el potencial que tiene el cine argentino. La verdad que estamos sorprendidos”, completó.