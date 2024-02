Abel Pintos vuelve a Rosario para despedir su show Amores y rarezas, compuesto de clásicos y nuevas canciones.

Con casi 30 años de carrera, el artista ha logrado forjar un gran vínculo con su público, afianzándose en la escena musical como compositor e intérprete.

En la actualidad se encuentra despidiendo su show Amores y rarezas que repasa temas de sus 13 álbumes (11 de estudio y dos registrados en concierto) y presenta nuevas canciones.

Durante el espectáculo no dejarán de sonar Peregrinos, Solo y Sueño dorado, No me olvides, Tanto Amor, Piedra libre y Cactus, entre tantos otros éxitos.

Abel Pintos en Rosario 2024 entradas

Entradas a la venta a partir del viernes 16 de febrero a las 12 vía web mediante este enlace.