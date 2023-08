A una semana de las PASO, Massa afirmó que Argentina necesita “salir del Fondo para recuperar su soberanía”

En la jornada del domingo, Sergio Massa , precandidato a presidente por Unión por la Patria comenzó a cerrar su campaña encabezando un acto en el microestadio de Ferro junto a movimientos sociales bajo el lema “Por una Argentina con tierra, techo y trabajo”.

Durante su discurso, el actual ministro de Economía le volvió a pedir a la militancia que salga a pedir el voto casa por casa, se mostró consciente de la situación actual y le pegó a la oposición.

En el inicio, aseguró que “quienes nos enfrentan, ya no plantean globitos de colores y la revolución de la alegría, sino que dicen con claridad que van a recortar el gasto en los jubilados, los universitarios y los trabajadores”.

Además, aprovechó para pegarle a Patricia Bullrich, precandidata para la presidencia de Juntos por el Cambio: “Dicen que van a buscar un nuevo blindaje como hicieron en el 2001. Argentina no necesita pedirle mas plata al Fondo, sino salir del Fondo para recuperar su soberanía”.

Y, al mismo tiempo, comparó la crisis del 2001 con el gobierno de Mauricio Macri al afirmar que “Argentina vivió el recorte a estatales y jubilados, después el megacanje y el blindaje. Ese proceso de fractura social que terminó dejando un montón de trabajadores en la calle” y que “se volvió a repetir entre el 2015 y el 2019 donde hubo una desaparición de más de 23 mil pymes y comercios, y la caída de mas de 250 mil empleos”.

Es por eso que, al momento de referirse al día a día, dejó en claro que “nos toca vivir un escenario difícil”, y agregó que “fue un gravísimo error no desnudar el estado económico de la nación, no haber desnudado el impacto de la deuda con el FMI y de la deuda con los privados. Eso les permite a los de la oposición hablar en los programas como si fueran paracaidistas suecos, sin hacerse cargo de los problemas que nos dejaron”.

Y cerró hablándole a los que están desilusionados con el peronismo: “A lo mejor hay quienes no sienten ganas de ir a votar por la frustración que les genera que no hayamos conseguido como gobierno todos los resultados que imaginábamos. Pero si no van a elegir, otros van a elegir por ellos y van a terminar ganando los que quieren una nación para pocos”.