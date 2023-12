A un mes de la muerte de su mamá, Darío Barassi visitó la tumba junto a sus hijas: “Necesitaba que la despidieran a su manera”

Darío Barassi mostró que visitó la tumba de su mamá junto a sus hijas y su esposa, y compartió un emotivo mensaje. “Necesitaba que la despidieran a su manera”, expresó mediante un posteo en la red.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de Ahora Caigo (El Trece) expuso imágenes del especial momento y escribió: “Primer mes. Duele y parece que va a doler por un rato largo. La siento libre, plena y feliz. Pero no está acá y el egoísmo y la necesidad pesan mucho. A esto vinimos. Necesitaba estar los 4 ahí, con ella, hablarle, que mis hijas canten, jueguen, la despidan a su manera ya que no lo habían hecho aún“.

EL EMOTIVO POSTEO DE DARÍO BARASSI A UN MES DE LA MUERTE DE SU MAMÁ

“Orgulloso y enamorado de mis mujeres. Gracias eternas por estar como estas @luligomezcenturion. La Pipi iba y venía. Cantaba, acomodaba todo, ponía flores, cruces, traía agua, le dejo su gatita Sofi de peluche para que la cuide. Me preguntaba porque lloraba y me saltaba encima abrazándome. Me agradeció por traerla y me pidió perdón por no creerme que la abu Lala ya no estaba acá“, relató Darío Barassi.

“Inés María se sentó al lado mío todo el tiempo, seria, con los ojos gigantes. Atenta y dulce. Se sacaba el chupete y me lo daba. Hizo popó sentada en la tumba de al lado, que era la de mi abuelo. Me reí. Es todo esa gorda tierna y compañera”, describió sobre su hija menor. Y destacó sobre su esposa: “Mi mujer enorme abrazando todo. A mi, a ellas, a mi vieja. Pilar de mi vida“.

DARÍO BARASSI VISITÓ LA TUMBA DE SU MAMÁ JUNTO A SUS HIJAS

“En fin. Acá estamos remando. Extraño mucho a esa mujer espectacular. Pero por suerte me acompañan en esta mis chicas, que básicamente lo son todo. Vacío y repleto. Golpeado y orgulloso. La vida misma. Gracias a todo el mundo por el afecto en la calle y en redes. Hace bien y es valioso. ¡Te extraño vieja!”, concluyó el actor.

Qué le pasó a la mamá de Darío Barassi

La mamá de Darío Barassi, Laura, falleció tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas. En reiteradas oportunidades, el conductor expresó en la red su dolor por la salud de su progenitora.

La triste noticia fue confirmada por el entorno del conductor a un medio de San Juan, de donde él es oriundo. Previamente, Darío Barassi había compartido un sentido posteo expresando su tristeza por la situación de su mamá: “Días duros. Momento de estar con mis hermanos y mi mujer revolviendo el pasado familiar entre fotos y relatos. Algo de volver atrás hace más transitable el presente y te prepara para lo que viene”.