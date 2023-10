A plena lluvia, comenzó la jornada electoral en Funes

Pasadas las 8 de la mañana, las urnas se abrieron en los Centros Electorales de Funes. Son las cuartas elecciones que se celebran este año en la ciudad.

Particularmente, también se vota este domingo diputados nacionales y se elige al representante parlamentario en el Mercosur.

La lluvia será el condimento especial de esta jornada electoral ya que se pronostica tormentas durante todo el día.

Panorama de tercios

Si bien son 5 los candidatos que llegaron a las elecciones generales de este domingo para convertirse en presidente argentino, la realidad marca que hay dos con diminutas chances de acceder a la Casa Rosada. Myriam Bregman y Juan Schiaretti estarían fuera de competencia debido a las encuestas y basados en los resultados de las PASO.

Así las cosas, el próximo presidente saldría de los candidatos Sergio Massa (Unión por la Patria), Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio).

Además de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación, se definirá la renovación de 130 diputados nacionales y 24 senadores nacionales, y la designación de 43 representantes al Parlasur, el órgano legislativo del Mercosur.

La nueva conformación que tendrá el Congreso será especialmente importante porque será allí donde se tratarán importantes leyes que el próximo Presidente enviará para llevar adelante las necesarias reformas para la próxima etapa del país.

Santa Fe pone en juego diez bancas en la Cámara de Diputados de la Nación

Juntos por el Cambio arriesga cinco lugares y cuatro el actual oficialismo nacional y provincial. La Libertad Avanza no tiene representantes santafesinos. Además el representante provincial ante el Parlamento del Mercosur.

En la provincia la boleta tendrá cuatro cuerpos: dos corresponden a los representantes del Parlasur

La Boleta: fórmula presidencial, 10 diputados nacionales, representante del Parlasur distrito nacional, y representante del Parlasur distrito regional-provincial.

Romina Diez (La Libertad Avanza), José Nuñez (Juntos por el Cambio), Germán Martínez (Unión por la Patria) y Esteban Paulón ( Hacemos por Nuestro País).

Este domingo, Santa Fe, el tercer distrito electoral en cantidad de votantes, además de la elección presidencial definirá diez bancas de diputados nacionales para los próximos cuatro años y el representante provincial ante el Parlamento del Mercosur. Con la incógnita de si habrá o no balotaje presidencial, la elección de legisladores es directa y el reparto de bancas surge del sistema D’Hont.

Los 2.818.280 electores ubican a Santa Fe como tercer distrito en peso electoral solo superado por provincia de Buenos Aires y Córdoba. No obstante, CABA -con menor número de electores- definirá doce bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Desde 1983 no se actualiza el número de legisladores con respecto al número de habitantes que surgen de los censos de población. Hoy, en la Cámara de Diputados hay provincias sobre representadas y otras sub representantes como el caso de Santa Fe.

Este domingo, Juntos por el Cambio arriesga cinco lugares; Unión por la Patria (ex Frente de Todos) cuatro y el Partido Socialista una, antes en Consenso Federal y ahora en Hacemos por la Patria. A estas tres alianzas electorales se suman La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. En la primaria del 13 de agosto, la lista de La Libertad Avanza fue la más votada seguida muy de cerca por la sumatoria de las dos listas de Juntos por el Cambio y luego la de Juntos.

De los diez diputados que terminarán su mandato el 10 de diciembre, sólo dos juegan su reelección el domingo y con amplias posibilidades de lograrlo ya que encabezan las listas de Juntos por el Cambio (José Nuñez) y de Unión por la Patria (Germán Martínez) éste último actual jefe de la bancada de diputados nacionales.

En Santa Fe, desde 1985, en las elecciones legislativas nacionales siempre fueron tres o cuatro las fuerzas políticas que lograron bancos. La excepción fue 1983 donde radicales y justicialistas se dividieron los 19 lugares que le corresponden a Santa Fe. Primero el Partido Demócrata Progresista y luego el Partido Socialista fueron incorporando miembros al Parlamento. Hoy las cinco fuerzas que compiten son alianzas electorales.

En Santa Fe será la cuarto convocatoria a votar al electorado que tuvo la Paso provincial en julio y la elección de autoridades provinciales y municipales el 10 de septiembre mientras que a la Paso nacional del 13 de agosto se sumará la elección del domingo y la posibilidad del balotaje del 19 de noviembre.

Las cinco listas de candidatos a diputados son encabezadas por dirigentes del sur santafesino y hay preponderancia de candidatos de esa zona geográfica e, incluso, en La Libertad Avanza son de allí los cinco primeros candidatos: Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Rocío Bonacci, Marcos Peyrano y Karina Raiz.

En Juntos por el Cambio, la definición de la interna entre dos listas rompió el equilibrio geográfico y los tres primeros lugares son del sur santafesino: José Nuñez (Piñero); Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni de Rosario. En cuarto lugar la santafesina May Serra y en quinto lugar, Juan Cruz Cándido de Empalme Constitución.

Germán Martínez es el primer candidato de Unión seguido por Florencia Carignano quien si bien nació en esta capital volvió en los últimos meses a tener residencia en Santa Fe. Le siguen el rosarino Diego Giuliano, María de los Angeles Sacnun (Firmat) y el sureño Julián Vignatti.

Y por las otras fracciones políticaslas listas de candidatos son: