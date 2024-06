Tres por uno argentino en pleno Time Square de Nueva York

Un día antes del encuentro en el estadio Met Life de Nueva Jersey entre Argentina y Chile por Copa América, los fanas albicelestes se congregaron en Time Square, un punto neurálgico del estado de Nueva York (pegado al que albergará el encuentro entre la Selección y los trasandinos este martes a partir de las 22, hora argentina). Todo para alentar al equipo de Scaloni, con temas conocidos, y, de paso, cantarle el feliz cumpleaños a Lionel Messi (quien cumplió 37 años).

Hubo fanáticos rosarinos presentes que pidieron por la vuelta de Ángel Di María a Central y también por la de Lionel Messi, a Newell’s

Times Square es la intersección de dos avenidas en la isla de Manhattan en el centro de Nueva York. Dichas calles son Broadway y la Séptima. La primera es reconocida mundialmente por sus teatros, está considerada la cuna del mundo del espectáculo en los Estados Unidos. La segunda, un punto turístico imperdible con restaurantes, bares y demás atracciones para quienes visitan la ciudad.

Así, le pusieron su tinte celeste y blanco a la tarde neoyorquina. Entre pantallas gigantes y rascacielos, en pleno primer mundo, el amor por Argentina dijo presente.

Copa América. Banderazo en el Times Square. Foto Mati Arrascoyta. Enviado Especial. – FTP CLARIN MAT07473.jpg Z Invitado Copa América. Banderazo en el Times Square. Foto Mati Arrascoyta. Enviado Especial. – FTP CLARIN MAT07435.jpg Z Invitado Copa América. Banderazo en el Times Square. Foto Mati Arrascoyta. Enviado Especial. – FTP CLARIN MAT07482.jpg Z Invitado Copa América. Banderazo en el Times Square. Foto Mati Arrascoyta. Enviado Especial. – FTP CLARIN MAT07443.jpg Z Invitado

Aunque son hinchas de Central, también le cantaron el feliz cumpleaños a Lionel Messi, quien este martes sopló 37 velitas. “Que venga a Newell’s, necesitamos que vuelva a la ciudad y tener un clásico en paz”, coincidieron.

El clima que se vivió fue impresionante y al canto de “el que no salta es un inglés”, los fanáticos no pararon de celebrar. “Dale, dale, Selección, hoy te vinimos alentar, para ser campeón hoy hay que cantar”. O el clásico “olé, olé, olé, ola, soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar”, revoleando banderas y camisetas. Y no faltó el himno “Muchachos”, que se hizo conocido durante el último Mundial de Qatar 2022.

“Muchas gracias a nuestro capitán por todo lo que hace”, agregó una chica argentina. “Qué más le podemos decir, nos dio todo”, sumó otro chico en referencia a Leo. Otro hincha rosarino, en este caso leproso, expresó: “Un saludo para todos mis amigos en Rosario, aguante la Lepra”.

Lionel Scaloni dio indicios del equipo que enfrentará a Chile: “El esquema será parecido al del otro día”

El entrenador brindó una conferencia de prensa en la que adelantó cuál será el equipo en el segundo compromiso del seleccionado argentinoa en la Copa América 2024.

(Foto: X/@Argentina)

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que ya tiene el equipo para enfrentar a Chile en Nueva Jersey por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024.

En conferencia de prensa junto a Nahuel Molina, el director técnico de la “Albiceleste” aseguró tener el equipo para jugar ante los trasandinos: “Diferencias siempre hay en los rivales. Nuestro equipo juega en función de cómo podemos hacerle daño al rival. Vamos a poner el que mejor se adapte a Chile. Son dos rivales que juegan bastante diferente y hemos tomado nuestros recaudos”.



“El equipo siempre está, responde a las expectativas de cada partido. No cambiará nuestra formación según cómo jueguen ellos, nosotros ponemos lo mejor y en base al partido nos vamos adaptando. El equipo lo tengo, ellos todavía no lo saben. Se los diré hoy. El esquema será parecido al del otro día, veremos si hacemos un retoque” agregó Scaloni.

Sobre la mera coincidencia de que Argentina y Chile se vuelvan a enfrentar en una Copa América en el MetLife stadium donde la “Roja” derrotó a la “Albiceleste” y fue campeona en 2016, el oriundo de Pujato afirmó: “El fútbol sigue, la pelota no para. El estadio es el mismo, todo lo otro ya es historia, no tiene mucho sentido volver atrás. Es un partido que hemos jugado mucho, no creo que sea diferente a otros. Jugamos como tenemos que hacerlo”.

Además, Scaloni volvió a referirse a la polémica de los estados de los campos de juego en esta Copa América: “No lo vi todavía al campo de juego, ya dije lo que tenía que decir. Ahora hay que adaptarse a lo que hay. No quiere incidir en ese aspecto, es igual para todos. Se habló demasiado y ya no se puede hacer nada”.