8M Día de la Mujer

Mujeres de todo el país se movilizarán y realizarán un paro nacional esta tarde contra la violencia machista, con la consigna “la deuda es con nosotres y nosotras”, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El paro Internacional de Mujeres es para concientizar sobre la cantidad de trabajo no remunerado y las injusticias de género respecto al mercado laboral, este 8M nos convocan cientos de miles de otros reclamos.

Cada 30 horas un varón mata a una mujer por su género y la brecha salarial continúa siendo injusta. Las mujeres trabajamos más y ganamos un 23% menos a nivel mundial. ¿Por qué afirmamos que el labor es mayor? Porque además se exigirnos más, este sistema continúa feminizando las tareas de cuidado y del hogar. Las mujeres tenemos a cargo a los hijos, la casa y el cuidado de las personas mayores.

La clásica frase de la filósofa feminista Silvia Federici “Eso que llaman amor es trabajo no pago” se sostiene como nunca en fechas como ésta. Y si bien los movimientos feministas consiguen cambiar el orden de la historia, el sexismo y la perpetuidad de los roles de género aún se encuentran y se reproducen casi intactos en nuestra cultura.

Por otro lado, si hablamos de la desigualdad estructural dentro del mercado laboral, no podemos olvidar que no es lo mismo ser una mujer blanca de clase media que una mujer pobre de clase baja. Tampoco es lo mismo ser negra que no serlo o ser trans o no binarie. Entendemos que la interseccionalidad es fundamental a la hora de comunicar.

Este año, además de todas las cuestiones mencionadas, la violencia sexual está bajo la lupa. Las violaciones reiteradas y en grupo ocupan un lugar en la agenda mediática y social a raíz de lo sucedido en Palermo el domingo 27 de febrero. Y si bien la bronca siempre es uno de los motores de estas manifestaciones, luego de una pandemia que golpeó principalmente a las mujeres y disidencias, por eso se sale a la calle de forma masiva y con rabia acumulada.

El foco hoy más que nunca está puesto en los varones cisgénero y heterosexuales que son quienes cometen estos crímenes y abusos reiterados por nuestra condición de género. ¿Qué están haciendo para cambiar las cosas? ¿Por qué nadie se reconoce abusador pero todas las mujeres en mayor o menor medida viven algún tipo de abuso? Todas estas preguntas se repiten hasta el cansancio en las redes sociales y parece importante no solo remarcarlas sino además profundizarlas.

La cobertura de este 8M es especial. Especial porque nos encontramos en la calle otra vez, pero también porque el cansancio y el hastío son enormes. Los nuevos paradigmas de igualdad mueven toda una estructura vetusta en un mundo en el que hoy formamos parte y debe adaptarse a los deseos, sueños y libertades.

AGENDA:

El Gobierno de Santa Fe dispuso asueto para las trabajadoras públicas del estado provincial, incluso en servicios esenciales como salud y seguridad pública, para “facilitar su participación en las distintas actividades organizadas por el colectivo de mujeres, las organizaciones sociales y sindicales y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad”, según el decreto firmado por el gobernador Omar Perotti.

En tanto, la municipalidad de Rosario organizó actividades culturales, formativas y de comunicación durante todo el mes “con énfasis en la visibilización de las luchas de colectivos feministas, la prevención de la discriminación y la violencia de género”, según fuentes comunales; para “unificar una mirada que pone los derechos y la diversidad de las mujeres en un lugar central del mensaje y la acción”.

El próximo miércoles, a las 19, en el Museo de la Memoria habrá una recreación en vivo del podcast ¿Dónde está Paula?, a 10 años de la desaparición de Paula Perassi, mientras el viernes 11 a las 18, la Secretaría de Género entregará los Premios Juana Manso al periodismo con perspectiva de género en su 23° edición en el Museo de la Ciudad (Bv. Oroño 2361).

Y el sábado, desde las 14:30, en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa se desarrollará el Torneo Femenino de Ajedrez y a las 18, en el Auditorio CMD Sudoeste, se presentará la obra Siemprevivas: mujeres cantando alrededor de una mesa.