Wanda Nara recibió el alta médica y esperará los resultados de los estudios en su casa

Wanda Nara recibió el alta médica. (Foto: Instagram / wanda nara)

Este miércoles por la noche Wanda Nara fue atendida en el Sanatorio Los Arcos. Según pudo confirmar TN, luego de realizarse un segundo chequeo, la mediática recibió el alta médica y esperará los resultados en su casa.

Todavía permanece en el centro médico, pero se espera que salga pronto. Además, a pesar de que había trascendido que sería trasladada a un centro “más específico”, la noticia fue desmentida

Los primeros estudios a los que se sometió habían arrojado glóbulos blancos altos y un bazo extremadamente dilatados. Además se conoció que se realizó un segundo estudio con el que esperan descartar que se trate de una enfermedad grave.

Debido a los primeros resultados, los médicos consideraron que debía quedarse internada. Sin embargo, en todo momento, los especialistas remarcaron que la paciente estuvo de buen ánimo en todo momento.

Qué actitud tomó el entorno de Wanda Nara cuando se hizo público que estaba internada

Una vez que se hizo pública la internación de Wanda Nara, para evitar mayores trascendidos y especulaciones, desde el entorno de la mediática sus familiares y allegados decidieron cerrar filas a su alrededor.

En el programa A la Tarde (América), se comentó que era practicante imposible obtener información sobre el estado de salud de la esposa de Mauro Icardi es prácticamente imposible. La panelista Cora de Barbieri así lo refirió al resto de sus compañeros de ciclo.

Mientras Wanda Nara permanece internada en el Sanatorio Los Arcos, sus más cercanos prefieren mantenerse alejados de la prensa. (Foto: Prensa Telefe)

“Hay un hermetismo terrible porque leen los mensajes y contestan pero no contestan, prefieren respetar lo que está sucediendo y la privacidad que suele manejar Wanda con este tipo de temas”, señaló la periodista.

De hecho, el silencio de los más cercanos a Wanda, se extendió incluso hasta otros familiares. Insólitamente, el padre de la modelo, Andrés Nara afirmó a la conductora Karina Mazzocco vía telefónica que se enteró de la noticia gracias a la transmisión del programa.

“La verdad es que estuve tratando de chequear y no di con nadie que me pueda… Las personas más allegadas no están en línea, no están contestando. Esa es la realidad”, comentó el padre de la ganadora del Martín Fierro.

Luego, buscando obtener precisiones sobre lo que le estaba pasando con su hija, Andrés fue de urgencia al Sanatorio Los Arcos y en la recepción del centro médico le notificaron que su hija había recibido el alta médica.