“Vos subís fotos de tu casamiento y él invita a Wanda a Dubai”

El futbolista compartió las capturas de los mensajes que le envió a la pareja de su excompañero, a quien vinculan con la mediática argentina.

Una vez se tradujeron los mensajes del futbolista para la modelo, quedó en evidencia que la intención nunca fue inocente. (Foto: Instagram / mauroicardi, simonaguatieri)

Luego de que el paparazzi español Jordi Martín expusiera en Intrusos (América TV) que Wanda Nara le habría sido infiel a Mauro Icardi con el futbolista senegalés Keita Baldé, la reacción del jugador del Galatarasay no se hizo esperar. Como suele hacer en este tipo de circunstancias, recurrió a Instagram y reveló la conversación que mantuvo con la esposa del “tercero en discordia”.

Icardi envió varios mensajes privados a Simona Guatieri, quien hasta el momento prefiere mantenerse fuera de esta polémica, al menos de forma pública. En el texto, el aún esposo de Nara le dijo a la italiana: “Seguís publicando fotos de cuando te casaste y él (Keita) invita a Wanda a Dubai. Siento verte así publicando todo, con el corazón te lo digo”.

La felicidad de los Baldé se vio empañada por esta polémica, después de cumplir apenas meses de casados. (Foto: Instagram / simonaguatieri)

En medio de la intrincada situación, el periodista Juan Etchegoyen afirmó que sostuvo una conversación de 13 minutos con Keita y Simona. Ella le dijo que Mauro la llamó para hablar sobre el presunto ida y vuelta entre su esposo y Wanda, pero la modelo prefirió no verse vinculada con el asunto.

Mauro Icardi salió al frente para desmentir a la esposa de Keita Baldé. (Foto: Instagram / mauroicardi)

Enterado sobre las declaraciones de la pareja, el del Galatarasay subió a la red social una captura del historial de llamadas de su teléfono, para demostrar que, contrario a las afirmaciones de Simona, fue la influencer quién intentó comunicarse cuatro veces con él. “Tengo pruebas”, cerró el cuñado de Zaira Nara.

Keita Baldé y su esposa, lapidarios con Icardi y Wanda tras el escándalo: “Viven de esto, son tontos en serio”

“Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada”, sostuvieron Keita Baldé y Simona Guatieri sobre Wanda Nara y Mauro Icardi en diálogo con el conductor de Mitre Live.

Juan Etchegoyen habló con Keita Baldé y su esposa Simona Guatieri. (Foto: Captura Twitter /@JuanEtchegoyen)

“Lo que hoy nos toca a nosotros, quizás mañana le toca a otro, ¿cómo te pasa por la cabeza decir algo así? Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, un trato cordial”, cuestionó Balde.

Ambos apuntaron duramente contra la pareja mediática y se diferenciaron: “A nosotros no nos gusta esta vida ni en este humo. (…) Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños, yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado de ellos, no queremos ni tomar un café”.

A modo de cierre, Simona señaló que su marido es un futbolista y no un “gossip”. “Mi nombre no tiene que estar al lado de esta gente”, concluyó.

“Siendo feliz”: Wanda Nara y Keita Baldé compartieron la misma frase desde Dubai y despertaron sospechas

Después de que saliera a la luz la versión de que viven un affaire prohibido, los usuarios encontraron llamativas coincidencias en sus cuentas de Instagram.

“Siendo feliz”: Wanda Nara y Keita Baldé compartieron la misma frase desde Dubai y despertaron sospechas (Foto: Instagram /wanda_nara /keitabaldeofficial)

Este martes, la empresaria y el futbolista senegalés compartieron una foto desde Dubai. Allí se la puede ver a ella con una máscara en pleno tratamiento de skincare, mientras que él está abocado a su entrenamiento. Lo llamativo es que ambos eligieron la misma frase para acompañar su posteo: “Siendo feliz” y “Be happy”.

Wanda Nara compartió una foto “siendo feliz” desde Dubai. (Foto: Captura Instagram /wanda_nara)

Aunque el gesto pasó inadvertido antes, cobró relevancia después de que saliera a la luz la versión de que viven un supuesto affaire prohibido. Un detalle no menor es que Simona Guatieri, la esposa de Baldé, reaccionó a la publicación de su marido con un emoji de duda.

La publicación de Keita Baldé que tiene una llamativa coincidencia con Wanda Nara. (Foto: Captura Instagram /keitabaldeofficial)

Wanda Nara rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad a Mauro Icardi usando un insólito emoji

Wanda Nara salió al cruce de la polémica información que el paparazzi español Jordi Martin expuso en Intrusos (América). El periodista habló sobre la supuesta infidelidad de la empresaria hacia Mauro Icardi con el futbolista senegalés Keita Baldé.

La respuesta de Wanda Nara ante las versiones de que le fue infiel a Mauro Icardi con el futbolista Keita Baldé (Foto: Captura América)

En medio de la discusión en pleno set, Wanda se comunicó con el panelista Guido Záffora vía WhatsApp y envió un emoji de una carita sorprendida. Como respuesta, el periodista le reenvió fotos y demás pruebas que confirmarían la veracidad de lo difundido por Martin.

Ante este escenario, se espera que la aún esposa de Mauro Icardi se pronuncie para confirmar o negar el supuesto romance, pero desde su entorno se han comunicado con los panelistas en el set para desmentir la noticia, y tildar al español de mentiroso.

Quién es Keita Baldé, el futbolista de 27 años con el que Wanda Nara habría engañado a Mauro Icardi

Keita Baldé Diao, el futbolista con el que Wanda Nara habría engañado a Mauro Icardi, nació el 8 de marzo de 1995 en Arbucias, España. Tiene nacionalidad española y senegalesa y se desempeña como delantero en el Spartak de Moscú.

Supo jugar en la selección de Senegal y además compartió equipo con Icardimientras el argentino defendía los colores del Inter de Milán.

Keita Baldé tiene 27 años (Foto: AFP).

“La Maravilla”, de 27 años, debutó profesionalmente en la Lazio en el 2013 y en el 2017 el Mónaco de Francia lo compró. El jugador defendió los colores del Inter de Milán en la temporada 2018/19 y de la Sampdoria en el 2020/21. El año pasado llegó libre al Spartak de Moscú, equipo en el que juega actualmente.