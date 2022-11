Las estrellas del país definieron sus proyectos televisivos para el 2023

Paramount realizó su Upfront 2023 en un evento del que participaron más de 400 líderes de las compañías y agencias más relevantes de la región sur. Desde sus estudios en Argentina, Marley fue el host de esta gran celebración que tuvo una gran puesta en escena con shows en vivo y diversas performances junto con los principales talentos de este gran ecosistema, que integra las señales de TV, plataformas de streaming, el estudio de producción, los productos de consumo, los negocios de licencias, las películas, franquicias, y los eventos en vivo.

La gran apertura del evento estuvo a cargo de la orquesta del maestro Ángel Mahler, quien estará presentando en el Luna Park Paramount in Concert, uno de los grandes proyectos del área Live Events de la compañía. Un repaso por las cortinas musicales de los icónicos contenidos de Paramount, con 50 músicos en escena y una puesta en escena deslumbrante.

Darío Turovelzky, SVP Director General de Paramount Cono Sur fue quien dio la bienvenida a los invitados a este gran evento en el que se presentó a los anunciantes la visión del futuro de la compañía.

“Con todas nuestras marcas, plataformas y nuevos negocios, tenemos el ecosistema más poderoso de la industria en el Cono Sur”, destacó. Además, celebró los grandes resultados obtenidos a lo largo del 2022, tanto en los canales de televisión abierta, Telefe y Chilevisión, como las plataformas de streaming, Paramount+ y Pluto TV.

La vuelta de Susana Giménez a la pantalla chica y el desembarco de versiones locales de realities como “Survivor” y “Argentina Got Talent” son algunas de las novedades para 2023 que anunció hoy Paramount para sus marcas Telefe, Paramount+ y Pluto TV.

Con la presencia de Santiago del Moro, se presentó Gran Hermano, el reality más exitoso del mundo que en su estreno en Argentina superó el 60% de share. Además, se espió la casa en vivo a través de Pluto TV, que se convirtió en la aplicación gratuita más descargada de Argentina y Uruguay recientemente.

De la mano de Malevo que fue sensación en America’s Got Talent 2016, Paramount anunció el regreso en 2023 de Got Talent Argentina con la conducción de Lizy Tagliani, y el debut del atrapante reality Survivor a cargo de Marley. Además, la vuelta de Susana Giménez, la diva número uno de la televisión argentina; el estreno de The Challenge con 16 figuras que se pondrán a prueba en exigentes desafíos físicos; una nueva temporada de MasterChef con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, y Show Mammon, un ciclo repleto de música y humor con Jey Mammón.

También será un año para vivir juntos grandes experiencias, con la entrega de los Martín Fierro, los premios más prestigiosos de la televisión y la nueva ficción que estará protagonizada por la talentosa actriz Natalia Oreiro.

Los deportes también su momento de la mano de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, quienes presentaron la llegada de la CONMEBOL Libertadores™. Después de 20 años, vuelve el fútbol gratis a través de Telefe y Pluto TV. La dupla periodística estará al frente de las transmisiones del torneo, ofreciendo una prestigiosa cobertura a todos los fanáticos de Argentina desde el año 2023 hasta el 2026.

Los exfutbolistas, Leonardo Ponzio y Martín Palermo, fueron responsables de traer el trofeo de la CONMEBOL Libertadores™ al evento y recordaron sus momentos de gloria al haber levantado el trofeo. El momento cerró con una gran performance de La K’Onga.

Y al ritmo de la icónica cortina de Los Simuladores realizada en vivo por Cachivache, el reconocido actor Martín Seefeld conversó con Marley sobre el tan esperado regreso, luego de 20 años, de uno de los títulos más emblemáticos de la historia de la televisión argentina. Federico D´Elía, Alejandro Fiore, Diego Peretti y Martín Seefeld volverán a reunirse para protagonizar una mega producción para la pantalla grande y Paramount+, escrita y dirigida por Damián Szifron.

Para el cierre del evento, un musical a todo ritmo de la mano de Jey Mammon junto a los talentos de la compañía. Marley, Santiago Del Moro, Lizy Tagliani, Donato De Santis, Damián Betular, Germán Martitegui, Pablo Giralt, Vero Lozano, Martín Seefeld, Andy Kusnetzoff, Abel Pintos, Ariel Rodríguez Palacios, Jésica Cirio, Georgina Barbarossa, Nico Occhiato, Guillermo Pelado López, Inés de los Santos, Diego Poggi, Érica Fontana, Santiago Giorgini, Nacho Girón, Adrián Puente y Miguel Bossio se reunieron sobre el escenario para despedir a los invitados.