El próximo lunes 22 de enero, a las 18.30hs comienza la 5° edición de la “Copa Ciudad de Funes” en el Estadio Municipal “General San Martín”, ubicado en Montevideo y Angelome.

El torneo de verano, organizado por la coordinación de deportes de la Municipalidad de Funes, cuenta con dos categorías: libres y veteranos.

La categoría libre cuenta con 17 equipos y cuatro zonas (A, B, C y D) y comienza el lunes 22, mientras que la categoría +35 realizará su partido inaugural a partir del lunes 29 de enero.

Categoría libre

Zona A: “Vélez B”, “Solares B”, “Solares A”, “Atletas de Cristo” y “Funes R”.

Zona B: “Palomar A”, “Funes City”, “El Poli” e “Industrial”

Zona C: “Club Funes”, “Villa Golf B”, “Villa Elvira” y “Vélez A”

Zona D: “Palomar B”, “Villa del Sol”, “Villa Golf A” y “Club Florida”

FIXTURE COPA CIUDAD DE FUNES 2024

FECHA 1 – de lunes 22 al miércoles 23 de enero

Libre: Funes R (ZONA A)

Lunes 22/01

18:30 HS- VELEZ B VS SOLARES B (ZONA A)

19:30 HS – SOLARES A VS ATLETAS DE CRISTO (ZONA A)

20:30 HS – PALOMAR A VS FUNES CITY (ZONA B)

Martes 23/01

18:30 HS – POLIDEPORTIVO VS INDUSTRIAL(ZONA B)

19:30 HS – CLUB FUNES VS VILLA GOLF B (ZONA C)

20:30 HS – VILLA ELVIRA VS VELEZ A (ZONA C)

Miércoles 24/01

18:30 HS – PALOMAR B VS VILLA DEL SOL (ZONA D)

19:30 HS – VILLA GOLF A VS CLUB FLORIDA (ZONA D)

FECHA 2 – de miércoles 24 al viernes 26 de enero

Libre: VELEZ B (ZONA A)

Miércoles 24/01

20:30 HS – SOLARES A VS SOLARES B (ZONA A)

Jueves 25/01

18:30 HS – FUNES R VS ATLETAS DE CRISTO (ZONA A)

19:30 HS – FUNES CITY VS INDUSTRIAL (ZONA B)

20:30 HS – PALOMAR A VS POLIDEPORTIVO (ZONA B)

Viernes 26/01

18:30 HS – VÉLEZ A VS CLUB FUNES (ZONA C)

19:30 HS – VILLA GOLF B VS VILLA ELVIRA (ZONA C)

20:30 HS – VILLA DEL SOL VS VILLA GOLF A (ZONA D)