4 Motochorros atacaron a una mujer y le robaron la moto en Roldán

En Ruta 9 y Mitre, alrededor de las 16 horas de ayer lunes, los 4 ladrones habían atacado a mano armada a una mujer que circulaba por Ruta 9 en su moto, cerca del Club San Lorenzo.

La víctima fue trasladada al SAMCO de la vecina ciudad, debido a las lesiones provocadas por los bandidos.

El hecho quedó registrado en cámaras de videovigilancia de particulares.

Hoy, se difundieron imágenes de los motochorros que asaltaron a mano armada a la motociclista este lunes a la tarde en ruta 9 y Mitre.

Comprobando que los delincuentes andaban en dos motos y eran cuatro.

También quedaron escrachados en las cámaras de videovigilancia de un taller.

“Me apuntaron con un arma plateada chica por eso me tiré a la cuneta. Cuando me reincorporé la moto ya no estaba”.

Declaró la víctima, tiene 33 años y vive sobre Ruta 9.