El gesto de Francisco Delgado con Barby Silenzi. El Polaco celoso!!!

Instalado en México desde antes de la pandemia de Coronavirus, Francisco Delgado recibió la visita de su hija Elena, fruto de su relación con Barby Silenzi quien se quedó durante casi dos meses. Tras despedirla, ya que la niña regresará al lado de su madre, el ex Gran Hermano le dedicó un sentido posteo donde aprovechó para tener un gesto con la bailarina que sorprendió a todos.

“Estuvimos 40 días juntos y no hubo un solo momento donde no sintiera que sos la persona más importante de mi vida junto a tu hermano hija“, comenzó Delgado la publicación que compartió en su cuenta de Instagram junto a unas fotos con la niña.

“Me acuerdo el día que mamá me contó que ibas a nacer; cuanto miedo, cuanta ansiedad”, agregó. “Hoy sé, que mamá, hija, hizo las cosas bien con vos; sos una muy buena persona. Sos integra. Compartis todo”, reflexionó antes de contar una anécdota que vivieron juntos días atrás.

“Hace una semana fuimos al cine, aquí en México, compramos un camión de juguete lleno de pochoclos que te encantaba. Cuando salimos un nene que no tendría mas de 1 o 2 años mas que vos vino a regalarnos unas flores de papel que hacen mucho acá para recibir algo a cambio. Nos pidió el camión. No aceptaste el trueque pero te sentí triste, volviste al hotel casi en silencio. Al otro día me dijiste que se lo querías regalar; lo buscamos y se lo diste”, recordó Delgado. “Gracias @barby_silenzi, Elena es una nena MUY feliz. Gracias de verdad y para siempre”, reconoció.

Por último, Francisco Delgado puso: “Te espero pronto, porota de mi corazón. Te amo más que a mi vida y juntos, como te prometí, vamos a dar la vuelta al mundo”, se despidió el ex participante de GH y conductor junto a la postal que los muestra abrazados y felices en la playa.

El posteo de Delgado hizo mella entre sus seguidores, quienes destacaron el gesto de enaltecer la figura de Barby Silenzi como madre y lo felicitaron.

Los celos de El Polaco con Barby Silenzi por Francisco Delgado

A fines de diciembre de 2020, Cinthia Fernández reveló en LAM (El Trece) que Barby Silenzi habría subido un video junto a Delgado que motivó un enojo de El Polaco que terminó en una fuerte pelea dentro de la pareja.

“Hay un video que lo graba ella y después lo baja. Se ve que Delgado va a buscar a Elenita y ahí también fue un punto de conflicto”, contó en ese momento la panelista, quien agregó que en ese material “se los ve en el departamento de soltera al que ella se había ido una de varias veces. El Polaco le hizo una escena de celos de por qué la fue a buscar, una cosa ilógica porque es el padre de la criatura”.

Según Cinthia, al cantante de cumbia le había molestado “porque estaban los dos solos y justo en su departamento. El video existió y ese fue un punto de discusión”, cerró la morocha.