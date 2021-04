29 de abril, en Argentina celebramos el Día del Animal: mascotas con fama propia y las mimadas de los famosos

Todas celebran este jueves su día en recuerdo de Ignacio Albarracín, un abogado argentino pariente más o menos cercano de Domingo Faustino Sarmiento, que fundó la Sociedad Protectora de Animales y dedicó su vida a luchar contra la doma de potros, la riña de gallos, las corridas de toros, el tiro al pichón y la crueldad al faenar animales.

Las mascotas célebres

Escritores y artistas encontraron en sus mascotas los compañeros ideales para sus momentos de creación.





Jorge Luis Borges tuvo varios gatos pero los que lograron cierta celebridad fueron Odín, un ejemplar atigrado cuyo nombre homenajea a un dios de la mitología nórdica, y Beppo, uno blanco que llevó el nombre de la mascota de Lord Byron. El escritor llegó a dedicarle un poema después de que su ama de llaves, Epifanía, le contó que el minino se miraba al espejo quizás sin reconocerse. “El gato blanco y célibe se mira//en la lúcida luna del espejo//y no puede saber que esa blancura//y esos ojos de oro que no ha visto//nunca en la casa, son su propia imagen”, dicen los versos que llevan el nombre de la mascota que dormía en el regazo del escritor y jugaba con sus cordones.

Julio Cortázar también fue fans de los felinos y en algunas de sus fotografías más célebres está acompañado por alguno. Les dedicó cuentos a dos: su gatita Fianelle, a la que solía cuidar Osvaldo Soriano, y Theodor Adorno, un ejemplar negro al que nombró en homenaje al filósofo alemán.

También el premio Nobel, Ernest Hemingway, pertenecía al “team” gatos. Dejó una carta bastante célebre en la que contaba su dolor por la muerte de su gato Uncle Willie, que había sido atropellado, y recordó a otros tres: Princessa, Boise y Will que vivían en su casa de Cuba.

En cambio la actriz Marilyn Monroe sentía debilidad por los perros. Entre toma y toma en sus últimos años jugaba y posaba con Maf, un cachorro de bichón maltés que le regaló Frank Sinatra para que olvidase su separación del escritor Arthur Miller.

Neruda

“Y yo, materialista que no cree en el celeste cielo prometido para ningún humano, para este perro o para todo perro creo en el cielo, sí, creo en un cielo donde yo no entraré, pero él me espera ondulando su cola de abanico para que yo al llegar tenga amistades”, escribió el poeta Pablo Neruda tras la muerte de uno de sus cachorros.

Más acá en el tiempo los compañeros peludos han ganado las redes sociales: la española Elvira Lindo suele postear en su perfil de Instagram fotos en las que se la ve con Lola, su yorkshire, a la que bautizó en homenaje a la novela más emblemática de Vladimir Nabokov.

El actor Ewan McGregor documenta en su perfil de Instagram los viajes que hace en auto acompañado por su perro mestizo Sid y el cantante Ed Sheeran confiesa en sus redes su amor incondicional por los gatos, al punto tal que posa constantemente con los suyos y los de sus amigos.

Stephen King honra en sus textos con idéntico cariño a perros y gatos y utilizó a algunas de sus mascotas como inspiración para sus historias terroríficas. De hecho una de las más célebres, “Cementerio de animales” está inspirada en la muerte del Smucky, el gatito de su hija .

Otros celebritys como el cantante Ricardo Montaner hijo y su novia la actriz y modelo argentina de Stefi Roitman incorporan en sus videos a su perro Mao.Incluso llegaron a crearle un perfil propio en Instagram en el cual tiene 150 mil fieles seguidores.

En la red de los videos, el “youtuber” Damian Kuc alterna sus “Historias Innecesarias” donde resume a su modo resonantes casos policiales con videos sobre su vida cotidiana y los mimos y cuidados que le profesa a su perra Minerva.

También en las redes e incluso delante de las cámaras famosos como Susana Giménez -imposible olvidar a su famoso Jazmín-, Moria Casán, Marcelo Tinelli y Nicolás Vázquez confesaron su cariño por sus perritos y postearon fotos en las que se los ve juntos.

Pero el que se lleva el cariño y los piropos de los 199 millones de seguidores de su dueño, es Hulk, el gigantesco dogo de Burdeos de Leo Messi.

Mascotas con brillo propio