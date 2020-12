Dady Brieva fue escrachado con pintura roja y excrementos

Sebastián Blutrach, dueño del lugar, habló de la agresión recibida.

Dady Brieva recordó sus dichos sobre el banderazo contra el gobierno: “Soy un tipo combativo”

El humorista habló de su situación judicial después de ser denunciado por incitación a la violencia.

Dady Brieva se convirtió en uno de los personajes más controversiales a la hora de opinar sobre actualidad y política argentina. Reconocido por su postura política, el humorista recordó su polémica frase sobre las marchas contra el gobierno nacional y habló de su situación judicial.

“Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling en la 9 de julio”, dijo Dady

“Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling en la 9 de julio”, fue la escandalosa frase que Brieva disparó contra los ciudadanos que se manifestaron en el centro porteño en repudio de las medidas tomadas por el gobierno de Fernández en medio de la pandemia de coronavirus.

A las pocas horas, fue denunciado penalmente por el espacio político “Mejorar” integrado por Yamil Santoro y Darío Lopérfido. Además, la periodista que se encuentra en Miami, Lana Montalbán, decidió actuar y lo denunció ante el FBI por “incitación a la violencia y propiciar actos terroristas”.

Ahora, luego del escrache en contra de Dady Sebastián Blutrach, dueño de El Picadero y nombre fuerte en el mundo del espectáculo, habló del pésimo momento que se vivió en el establecimiento teatral. “Prefiero no hablar mucho sobre el tema, me parece que no da. Es alguien que no maneja el odio de las redes sociales y que lo pasó a la acción”.

El productor salió en defensa de Dady Brieva pero también remarcó que el teatro también terminó siendo víctima del ataque en su contra.

La agresión a Dady Brieva y el teatro El Picadero

“Lo que hace un artista es un espacio de cultura, de arte, de expresión que no debe ser profanado por el odio político. No soy inocente y entiendo que lo que sucedió tiene que ver con el espectáculo que programé de Dady Brieva, que es un artista al que respeto y que me gusta mucho su espectáculo; pero la agresión fue a El Picadero”, aseguró.

Previamente, Blutrach había dejado un mensaje en sus redes sociales donde podía verse su indignación por el vandálico hecho. “Estoy tratando de encontrar las palabras después de limpiar la mierd# que tiraron con pintura roja en la marquesina… Me parece que no las voy a poder encontrar”, escribió.