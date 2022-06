21 de junio: Día Internacional del Yoga, una disciplina para ganar calidad de vida

La instructora de Hatha Yoga, Coach de Vida y PNL, Marilyn Barrios, quien además es directora de Awankay, un espacio de referencia de talleres, clases y retiros naturales y espirituales, destaca que: “Gracias a los ejercicios respiratorios y momentos de silencio, el Yoga da principalmente tranquilidad y produce cambios positivos en el cuerpo”.





En la actualidad, esta práctica es una fuente de bienestar y tiene una gran cantidad de beneficios, tanto para la salud física como mental. Las celebraciones de este año se desarrollan bajo el lema “Yoga para el bienestar”. Para mostrar cómo la práctica del yoga puede promover la salud integral de cada individuo.

“Dentro de los principales beneficios del Yoga, se encuentran la paz mental, gracias a los ejercicios respiratorios y momentos de silencio, que dan tranquilidad. Además, produce cambios positivos en el cuerpo, ya que disminuye muchos síntomas de diferentes enfermedades”, destaca Marilyn Barrios.

En esencia es el equilibrio no sólo desde el interior del cuerpo o entre la mente y el cuerpo, sino también con lo que rodea a cada persona. El yoga enfatiza los valores de atención plena, moderación, disciplina y perseverancia. Cuando se aplica a comunidades y sociedades, el yoga ofrece un camino para una vida sostenible.

En pocas palabras, la disciplina busca promover un estilo de vida sostenible en armonía con el planeta.

Para quienes quieran iniciarse en el Yoga, La instructora Marilyn explica: “Mi recomendación es que cuando inicien su primera clase, eviten la comparación. Ya que es posible que no puedan hacer todo desde la primera clase. Pero con paciencia y constancia van a lograr hacer más de lo que piensan”.

En esta misma línea agregó: “Luego, aprendan a escuchar al cuerpo, éste siempre avisa antes de romperse. Es decir, si sienten una molestia no sigan haciendo lo que estaban ejecutando. Hagan una pausa, y luego de un descanso y cuando se vuelven a sentir bien, retomen”.

Yoga Day banner illustration for meditation exercise concept with woman silhouette in lotus pose and chakra icons.

¿Qué es el yoga?

El yoga es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua, que se originó en la India. La palabra “yoga” proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y la mente.

En la actualidad, se practican varias formas de yoga y su éxito y el número de seguidores es cada vez mayor en todo el mundo.

El yoga es más que una actividad física. En palabras del que fue uno de los practicantes más famosos, B. K. S. Iyengar: “El yoga cultiva las formas de mantener una actitud equilibrada en la vida cotidiana y dota de capacidad en el desempeño de las acciones propias”.

Sobre Awankay

Se trata de un espacio de referencia para experimentar una desconexión, a través de retiros naturales y espirituales. También, una opción para reconectar con lo más puro, que es nuestro espíritu.

Dentro de las actividades de Awankay se encuentran talleres, clases de yoga, meditación, secciones personalizadas, PNL, coaching, reiki y retiros.

Awankay es una palabra de origen quechua que significa: “El vuelo del águila, balanceándose y mirando la profundidad”.

¡El águila como animal de poder aporta fuerza, vitalidad, renovación, pasión, nobleza, y valentía! Con todos esos valores el espacio busca el empoderamiento.

Sobre Marilyn Barrios

Es empresaria, directora y fundadora de Belly Art ZFE LLC, e instructora de Hatha Yoga, Coach de Vida y PNL. Además, es directora de Awankay.

Es directora de teatro en Dubai y productora de cursos de enseñanza profesional y oficial en Emiratos Árabes Unidos (reconocido por REPs UAE). También dicta clases de belly dance. Y realiza voluntariado de danza en Centro de niños con capacidades especiales en la misma ciudad.

Por otro lado, Marilyn Barrios es Coach de Bienestar, estudió Filosofía y Teología, Hatha Yoga, Coach de Vida, Coach de PNL, y posee un Master en Reiki. Además, es Masajista y Beauty Therapist.

Realizó una gran cantidad de Workshops. Entre ellos, yoga, masajes con piedras, y cursos energéticos.

Vale destacar que como Coach de Vida se desarrolla en Active Sessions en Dubai. Y dio clases de Yoga en Fitness First GYMs en la misma ciudad.

En su camino como empresaria, Marilyn Barrios realizó el Business Program by Action Coach Program y el Digital Advertising and Online Marketing by DBWC & Above Digital, en Dubai.

Fue parte del Executive Leadership by DBWC Omar Ismail MSc, y paso por: People; Planet and Profits by DBWC & 3BL Associates; Military Mindset in Business Strategy by DBWC & Manelith Consulting and Castle Group Consultancy; Life Mastery & Self Mastery by DBWC-ICON; Mentor Chain – Professional Relationships for Career Growth by DBWC & Brian Frankel; Neuro-Effective Leadership by DBWC & Dr. Parisa Zarnegar; Financial Literacy 2-Investors & other access to Capital by DBWC & Women-able; y Mindfulness in Leadership by DBWC & CCM Consultancy.

En la actualidad es directora y fundadora de Belly Art Dubai y directora de obras de teatro.

Todo el camino recorrido, sus trabajos y su formación la llevaron a crear Awankay.