2021: El año de la debacle de Marcelo Tinelli: “Pagá lo que debés”

El goma de Marcelo Tinelli. Anunció que abandona el país de manera definitiva

Viviana Canosa fulminó a Marcelo Tinelli en su programa “Viviana con vos” (América TV), donde lo acusó de cobarde e incumplidor con sus empleados, luego de que empezara a correr el rumor de la supuesta ida del país del presentador, tras su pésimo 2021 a nivel laboral.

La periodista no tuvo reparos ni compasión al referirse al conductor de “Showmatch” (El Trece): “Otro que está a las putead*s es el goma de Marcelo Tinelli. Anunció que abandona el país de manera definitiva. Claro, cuando el barco se hunde las ratas se las toman y olvidate de ‘lo que quiero a mi patria’, es ‘lo que quiero la pauta'”, sentenció la exconductora de Soñando por Bailar (El Trece)

Asimismo, Viviana Canosa criticó la labor de Marcelo Tinelli en la Mesa del Hambre: “El gran comedor de alfajores que integró la Mesa del Hambre y apoyó mucho al gobierno, aunque había dicho que Cristina tenía el boleto picado, ahora se raja”.

Marcelo Tinelli en la Mesa del Hambre



La comunicadora fue filosa a la hora de referirse sobre el bajo rating que tuvo el histórico programa de Tinelli: “Claro, ¿qué va a hacer? La gente ya no lo quiere ver en la tele, la Mesa del Hambre fue una mentira, tiene menos rating que la señal de ajuste“.







Canosa no dudó en exponer los supuestos problemas económicos que ahora enfrenta el presentador: “Yo le quiero decir a Marcelo antes de irse. Che, Marcelo, antes de irte del país, todos los cheques sin fondo que diste a la gente de San Lorenzo garpalos, flaco. No se la pueden llevar ustedes siempre de arriba, paguen. Antes de irte que te esperen en Ezeiza y pagá lo que debés en San Lorenzo”.

¿Qué pasará con Marcelo Tinelli y “Showmatch” en El Trece?

Ángel de Brito habló hoy en “Los Ángeles de la Mañana” sobre el fin de su ciclo y dejó saber qué es lo que sucederá con Tinelli en el 2022, tras el poco éxito que tuvo su programa este año. El periodista aseguró que el final de “LAM” fue una decisión completamente personal y que era el momento de tomarse un pequeño descanso después de 15 años de trabajo. Asimismo, De Brito confirmó que Marcelo volverá con “Showmatch” el año que viene por la pantalla de El Trece, pero será con gran cambio de formato del que no ofreció detalles. También confirmó que hoy se despide como jurado de las pistas del dueño de LaFlia.

MARCELO TINELLI Y ÁNGEL DE BRITO.

Guillermina Valdésdeveló qué no se permite con Marcelo Tinelli

En su reciente paso por “LAM”, la actriz habló de cómo vivió la pandemia y fue en este momento en el que dio detalles de cómo fue la separación que tuvo de Marcelo Tinelli durante esa época: “Me la re banqué estar conmigo sola, estuve un tiempo separada también de Marce y me hizo bien, estuvimos como tres meses separados”, lo cual le hizo replantearse algunas cosas: “He cambiado mucho en la relación, antes era más discutidora. Ahora planteo y la termino en el momento, a mí no me queda ni la cara larga. Después de la pandemia no me banco vibrar mal con otra persona, entonces te digo lo que te tengo que decir ahí y seguimos”.