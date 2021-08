1er Encuentro de Muralismo Urbano en Roldán

Jorge Molina, nació en Rosario en el año 1962. Estudió en la Escuela Provincial de Artes Visuales “Manuel Belgrano” y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Trabaja como docente, muralista, pintor y fileteador.

Con sus pinturas y filetes ha realizado exposiciones individuales en el C. C. San Martin de Bs. As., en el Centro Cultural B. Rivadavia de Rosario, en el Centro Cultural del Andino de Río Cuarto, en el Centro Provincial de Artes de la Habana, y en el The Wright Venue de Dublín, Irlanda (noviembre de 2010).

En los años 2010 y 2011 las muestras “Gambas Argentinas” y “En la piel de la selva” fueron expuestas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Luego expuso “Argentina en la piel” en la “Maison de l’Argentine en Paris”.