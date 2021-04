⭐Rosario es libre de alcohol al volante

“Luego de casi 16 años de un largo recorrido de trabajo colectivo de muchas víctimas, familiares de víctimas y personas comprometidas en su activismo por la Seguridad Vial, hoy sentimos un poco de paz en nuestras almas.

Por nuestros familiares los que ya no están y los que continúan a nuestro lado, por nuestros amigos, por vos y por nosotras, luchamos y lo conseguimos.

“El proyecto de alcohol cero al volante se aprobó en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de Rosario“. Así se trabajó para conseguirlo:

Comunicado

“Luego de casi 16 años de activismo por el bien común, y aportando nuestro mirada y trabajo para la construcción de una sociedad más justa y solidaria para todxs, decimos más fuerte que nunca: El alcohol al volante mata. Existen varias provincias y localidades que ya cuentan con esta norma. Entendemos que la especulación sobre la tolerancia en la violencia es descuidar a lxs ciudadanxs. No pedimos una ley seca, sólo disociar las prácticas de consumo de alcohol con el acto responsable de la conducción. Todos los sectores deben ser atendidos, por eso estamos convencidas que taxistas y remiserxs van a poder contar con más posibilidades laborales si quienes decidan asistir a los comercios gastronómicos lo hacen en esos servicios. Porque está claro que un comensal que no regresa no es negocio para nadie. Una sociedad libre de violencias tiene que ser posible”.

#CompromisoVial ❤️