Renunció Isela Costantini a Aerolíneas Argentinas

Según pudo saber adujo "motivos personales"; habrá una transición hasta que se nombre al nuevo presidente de la línea de bandera

La presidenta de Aerolíneas Argentinas , Isela Costantini , renunció hoy a su cargo, según pudo saber de calificadas fuentes. La razón -adujo- se debió a “motivos personales”.

En su reemplazo, según informaron fuentes oficiales a este medio, será designado Mario del Dell’Acqua, hasta hoy titular de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios en tierra a las compañías aéreas comerciales y quien ocupaba el puesto desde principios de este año. Proviene del Grupo Techint, donde ocupó posiciones en el país y en la región. Es ingeniero industrial Graduado del ITBA y completó estudios en Harvard Business School.

El alejamiento no sería inmediato, ya que la propia Costantini manifestó su intención de que haya una transición ordenada. Otros directivos de Aerolíneas Argentinas podrían seguir sus pasos también.

Aerolíneas Argentinas comunicó el lunes que había logrado reducir su déficit a la mitad desde que había asumido. En el primer año de gestión no kirchnerista la empresa aerocomercial indicó que recibió poco menos de US$ 1 millón por día. En el promedio de los últimos 8 años tuvo una pérdida anual de US$ 678 millones, mientras que en 2016 esa cifra va a terminar en US$ 300 millones.

“Durante su gestión Costantini estuvo enfocada fuertemente en la reducción del déficit del Grupo, la consolidación de las rutas y de la operación, el refinanciamiento de contratos de renovación de flota y el fuerte foco en el servicio, –con records históricos de puntualidad–, entre otros logros”, sostuvo el Ministerio de Transporte en un comunicado difundido esta tarde en el que confirmó su alejamiento.

Costantini asumió el cargo en enero. La ejecutiva venía de comandar la filial local de General Motors y había sido una de los más resonantes fichajes de Cambiemos. Tiene 44 años, nació en San Pablo, Brasil, aunque sus padres son argentinos. Es licenciada en Comunicación por la Universidad Pontificia del Paraná(Brasil) y tiene un MBA en la Universidad de Loyola en Estados Unidos.

Una gigantesca deuda que preocupa a Aerolíneas

LA NACION informó en su edición impresa de hoy que Aerolíneas Argentina tiene una gigantesca deuda hereda del kirchnerismo. Según datos que corroboró de documentos oficiales y de fuentes de la empresa, el grupo encabezado por la línea aérea de bandera tiene un rojo superior a los US$ 1154 millones. Representa poco más del 59% de la facturación prevista por la compañía para este año, en torno a los US$ 1950 millones.

El rojo de Aerolíneas impulsó algunas de las decisiones que tomó Costantini este año. No sólo la reducción de los costos operativos, algo que hizo casi de inmediato cuando asumió la gestión de la empresa, sino también la renegociación de contratos con proveedores.

Anteayer, la empresa anunció que firmó un acuerdo con el fabricante de aviones Boeing que le permitirá incorporar 20 nuevas unidades a su flota. Las naves no sólo tendrán mayor autonomía y confort, sino que llegarán en mejores condiciones de pago, un dato importante para Pablo Miedziak, director del área financiera del grupo, que destacó que el acuerdo proveía “un marco más realista de pagos en momentos en los que debemos ser extremadamente responsables en el uso del dinero”.

Fuente: La Nación