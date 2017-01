Preocupación en Oliveros por un acuerdo por obras sobre el Carcarañá

La polémica que comenzó en el año 2015 por las obras clandestinas en la zona de Sanford, que volcaban aguas en el Río Carcarañá, volvió a tomar vuelo en los últimos días con las inundaciones que se generaron en diferentes sectores de la Provincia.

Luego de que la Comuna de Oliveros interpusiera un recurso de amparo contra las mencionadas obras y que la Justicia le diera el visto bueno, ahora podría dar marcha atrás, tras un acuerdo con Sanford y el gobierno provincial.

Las reuniones entre las partes estuvieron coordinadas por el ingeniero Roberto Porta, secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe, quien prometió obras en ambas localidades. Muestra de esto es el avance en el proyecto del Canal Aliviador que pretende Oliveros, algo a lo que el gobierno santafesino se oponía de manera tajante en un inicio.

“Hemos acordado obras para que se beneficien las dos localidades. No queremos perjudicar a Oliveros. Desde un primer momento que tenemos diálogo y nunca hubo una mala relación”, confirmó a Info Maciel el presidente comunal de Sanford, Julián Gironelli.

En tanto, la polémica por el acuerdo hizo ruido en Oliveros. El grupo “Cambiemos” de esa localidad expresó en un comunicado su “preocupación” ante esto, que podría redundar en nuevas inundaciones para la localidad. Es que si se realizan las obras primero en Sanford, nuevamente Oliveros tendrá el agua de toda esa región en el Río Carcarañá.

“Hasta que no se empiece a construir el aliviador del Carcarañá al Coronda, no se debería habilitar ningún canal de desagüe hacia el curso del río, ya que no existe ninguna garantía de que la obra se concrete efectivamente”, afirman desde Cambiemos.

Asimismo, el grupo que pretende ser una alternativa política, deslizó: “En consecuencia los impactos ambientales que se generen serian inevitables e irreparables en muchos casos”.

Más allá del acuerdo que reconocieron todas las partes, aún la medida judicial sigue en pie, pero es un condicionamiento para que se cumpla el pacto.

“Dimos autorización para que se hagan obras necesarias en toda la región, con el compromiso de que se comience por Oliveros”, indicó por su parte el abogado de la Comuna de Oliveros, Sergio Davobe.

A pesar de esto, desde Sanford presionan para que las obras se realicen en el corto plazo y no demandarán un gran tiempo de ejecución, contrario al canal que pretende Oliveros, que está en fase de proyecto, aún sin licitación ni financiación, y que por las características de la iniciativa, demandará otros plazos.

