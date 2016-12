Piden Operativos de Prevención y Control para fiestas callejeras en la noche de año nuevo en Rosario

El concejal del bloque Unión PRO Federal Carlos Cardozo presentó una solicitud al Departamento Ejecutivo Municipal para que “en virtud de lo acontecido en la Nochebuena en la esquina de Carrasco y Díaz Vélez y Carrasco, en el barrio Lisandro de la Torre, de lo sucedido en años anteriores para Año Nuevo en la zona de Crespo y Zeballos y otros lugares de la ciudad, y teniendo en cuenta que por redes sociales se está convocando a fiestas informales en esa última esquina, en la intersección de Vila y Agrelo y Uspallata y Siria, en Barrio Sarmiento, por ejemplo, se organicen operativos de prevención y control coordinados por la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, la GUM y Control Urbano para evitar desmanes como los sucedidos en Navidad y con el objetivo de compatibilizar el bienestar de los vecinos con la natural vocación de festejos que, sobre todo, tienen los jóvenes en estas épocas del año”.

“Tenemos testimonios de lo sucedido el sábado pasado en Carrasco y Díaz Vélez, donde se instalaron cabinas de disc jockey, consumo descontrolado de alcohol en la vía pública, reclamos de vecinos que pasada cierta hora pretendían descansar y un final violento con un patrullero de la Policía de la provincia agredido y una posterior represión producto de esa agresión, por lo que pedimos que, con el tiempo adecuado, se tomen las medidas para que esa situación no se repita en ese u otros lugares de la ciudad” destacó el edil de Cambiemos.

“Para que tenemos una normativa que regula la nocturnidad y la diversión pública si cualquiera organiza fiestas sin ningún tipo de permiso en la vía pública? Si año tras año se repiten e incrementan situaciones de descontrol en las mismas esquinas de la ciudad en Año Nuevo y esa costumbre ahora se reitera para Navidad, por que la Municipalidad de Rosario no toma las medidas preventivas necesarias para garantizar una diversión segura y la seguridad de los vecinos de cada barrio donde se da esta anomalía?” se pregunta el concejal Cardozo.

“ Una política inteligente sería promover festejos masivos en lugares seguros, como alguna vez sucedía en el Balneario La Florida y no dejar proliferar estas fiestas espontáneas (que ya no lo son tanto por que si las convocatorias se repiten en los mismos lugares quiere decir que se podrían tomar medidas y no se tiene la voluntad política de hacerlo) que mas temprano que tarde van a terminar en un hecho preocupante, como estuvo a punto de pasar en la Nochebuena cuando tras impactar una botella contra el parabrisas de un patrullero se desató una refriega” indicó el representante de Cambiemos en Rosario.

“Apelamos a la sensatez de la administración municipal y pedimos que se extremen las precauciones para evitar situaciones irreparables” finalizó el concejal de Unión PRO Carlos Cardozo.