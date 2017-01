Para Corral “deberíamos tener un sistema de alerta temprana”

El intendente de Santa Fe se refirió de ese modo a la carencia de “buenos planes de contingencia” a nivel provincial. El planteo se vincula con su opinión sobre la salida de Roberto Porta del área de Recursos Hídricos.

Conocida la decisión del gobernador Miguel Lifschitz de desplazar al secretario de Recursos Hídricos, Roberto Porta, las repercusiones no tardaron en hacerse escuchar. Una de las voces más destacadas fue la del intendente de Santa Fe. “Lamentamos esta salida improvisada”, sostuvo José Corral hoy en contacto con los medios locales.

“Ojalá que quienes se hagan cargo puedan ponerse rápidamente al día. El gobernador tiene derecho a seleccionar a sus colaboradores. Él sabrá los motivos”, adujo el jefe del Municipio local. Al respecto cabe consignar que Porta formó parte de la gestión encabezada por el propio Corral.

En tal sentido, hizo hincapié en la experiencia realizada en la capital santafesina. “Frente a problemas que antes significaban miles de evacuados, ahora tenemos problemas sin evacuados y por menos tiempo. Eso no son solamente obras –argumentó–. Es un enfoque general que la provincia no tiene”. Corral no dejó de aludir “al control de las actividades que permita que la sojización no llegue a todos los rincones de la provincia”, al tiempo que fue contundente a la hora de afirmar que “hay que cuidar los bosques nativos y trabajar por la rotación de los cultivos. Esa es una tarea de gestión y estamos muy atrasados”, remarcó.

El jefe de la UCR a nivel nacional expresó que “no tenemos buenos planes de contingencia, no están organizadas las autoridades comunales con las provinciales y con los productores”. Asimismo, señaló que “deberíamos tener un sistema de alerta temprana que haga que el gobernador se sorprenda con una emergencia. Hay una serie de tareas muy importantes que no son solamente obras –subrayó–. También están las obras y, aparentemente, hay demoras en las obras de provincia especialmente las que vinculan las cuencas de Córdoba”, planteó.

Fuente: Notife