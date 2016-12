Murió el padre Montaldo, el alma de barrio Ludueña

Trabajó durante décadas con jóvenes y familias necesitadas. Había dedicado su vida a los sectores populares de la ciudad.

El padre Edgardo Montaldo falleció ayer en un sanatorio local tras una descompensación producto del empeoramiento de su estado de salud. Tenía 86 años y dedicó toda su vida a la tarea pastoral y a la ayuda de los pobres en el barrio Ludueña. Oriundo de San Nicolás, nació el 22 de marzo de 1930 y era el hijo mayor de seis hermanos de una conocida y numerosa familia de esa ciudad bonaerense.

A mediados del año pasado el sacerdote había sufrido un nuevo revés en su salud, afectada desde hacía más de una década por un ACV que limitó la movilidad de su cuerpo. Tuvo que alejarse por un tiempo de sus tareas habituales en la vicaría Sagrado Corazón de Jesús en el barrio Ludueña y fue alojado en el Hogar Español de la zona sur de Rosario. “No es que me retiré, sólo estoy tomando un envión”, había dicho entonces el el cura durante una entrevista con La Capital.

“Yo me hice salesiano por Don Bosco y sus sueños. Su congregación era para los chicos de la calle y los chicos presos, pero el Colegio San José no era para los más pobres. Entonces conseguí que me trasladaran al Domingo Savio, que está frente a La Cotar. Y en el año 68 desemboqué en Ludueña”, recordaba en esa charla.

Durante las siguientes décadas, Montaldo trabajó en esa barriada humilde de la ciudad por los más necesitados, en especial las familias y los jóvenes. “Los verdaderos milagros se hacen dando oportunidad a los chicos para que se salven. Este es un país superrico en bienes, en tierras y en personas. Si estamos mal es porque somos todos diferentes y no hemos sido capaces de sumar nuestras diferencias religiosas, culturales y políticas; en vez de sumar, restamos”, decía.

Los restos del padre Montaldo son velados desde las 8 en la escuela Luisa Mora del Olguín, en Humberto Primo 5316.

Fuente: La Capital