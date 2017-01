Leandro Lovato presenta “Musiquero”, nuevo material discográfico

“Me convocaron desde los premios Gardel, nominándome como mejor tapa, también mejor álbum folclórico y mejor músico, tres nominaciones que son un verdadero mimo para mí”.

“El flamante material cuenta con la producción de Crystal Music de Carlos Klavins, un estudio que se dedica más a lo tropical, de hecho allí grabaron Los Palmeras, Cali, Sergio Torres, Caniche. Alejandro Bandeo, mi coproductor, con quien tengo una gran amistad, le aportó mucho a este disco. Se trata de un álbum de 16 canciones de las cuales 9 son de mi autoría”, explica Lovato.

Lele este año cumple 10 años ininterrumpidos de sus participaciones en Cosquín, donde fue proclamado revelación, y lo festejará con una presentación exclusiva de más de 1 hora sobre el escenario con un repertorio en que recorrerá su carrera y presentará su nuevo trabajo. Musiquero, es el octavo disco de este talentoso músico y cantautor santafesino, cuenta con 16 temas que conforman el álbum, nueve le pertenecen y en los restantes, le rinde culto a grandes referentes como Andrés Chazarreta, los Hermanos Ábalos, Raúl Contreras, Eduardo Falú, Francisco Canaro, Sixto Palavecino y Carlos Carabajal.

Leandro Lovato relata, “La artística de este C.D. la realizó Santiago, un diseñador de Buenos Aires y la fotografía la hizo una chica de Arequito Ana Maria Klug, usando locaciones de Funes. Estancia La Polola, en un atardecer, realizamos todo el trabajo, con pantallas y elementos que se usan para cine. El resultado del juego de luces fue tan bueno que parece un fotomontaje, pero no es eso, son fotos reales. Con todo esto me convocaron desde los premios Gardel, nominándome como mejor tapa, también mejor álbum folclórico y mejor músico, tres nominaciones que son un verdadero mimo para mí”.

Lovato refiere sobre el disco, “Musiquero, es un disco que tiene temas con muchísimo contenido, con diversidad en las danzas, ya que mi música son los bailarines, con obligados como decimos nosotros, con gatos, zambas, chacareras y sumamos una zamba alegre que es un ritmo no muy difundido, un tanguito, habitualmente en mis últimos trabajos siempre lo hago, porque es nuestra música ciudadana. Me parece muy importante tener cerca Buenos Aires, si bien tengo una carga muy fuerte musical de Santiago del Estero y del NOA, tengo muy cerquita a Rosario acá donde vivo y soy de la urbe también, también van a encontrar un Escondido, una Zamba catamarqueña.

Sobre los temas que componen el disco y no son de su autoría dice, “Interpreto a otros autores con mucho respeto, tratando de no tocarles la armonía, respetarle al menos el 70 % de lo que compuso, pero eso sí con mi impronta y con un audio propio, para que me identifiquen para que reconozcan mi estilo al escucharlo. Espero que se disfrute este CD en cada lugar donde lo encuentren y que lo adopten como música propia entre los clásicos del Folclore que no pueden faltar”.