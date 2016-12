La madre del cuádruple asesino de Santa Fe avala la pena de muerte

"Destruyó tres familias, quiero justicia", sostuvo en un escrito que publicó en las redes sociales

Los padres del cuádruple asesino en vísperas de la Nochebuena, Marcos Feruglio y Marcela Asensio, coincidieron en señalar públicamente que creen en la Justicia para con su hijo, quien podría ser condenado a cadena perpetua. Incluso, la madre consideró que “se merece la pena de muerte”.

“Destruyó tres familias, quiero justicia”, sostuvo en un escrito que publicó en las redes sociales.

“Acá hubo un problema de fondo que comenzó hace varios años y ambas familias somos culpables, como ustedes quieran tomarlo. Tratamos de buscar soluciones, pero hubo fallas que no pudimos controlar. A veces este tipo de parejas creen que las cosas van a mejorar y empeoran”, agregó.

Por su parte, el padre del homicida reflexionó: “Yo lo veía una persona triste, había perdido la alegría, cuando estaba con su hijo él tenía adoración pero luego estaba triste. Todo se podría haber evitado. Desde la primera vez que mi nuera fue agredida tendría que haberlo denunciado. Yo se lo dije varias veces y ella nunca quiso”, agregó.

Ayer, en la audiencia imputativa, los fiscales informaron que la cuchilla había sido encontrada en la escena del crimen y que se trata de una hoja de 18 centímetros. “Calificamos a los crímenes como femicidios vinculados”, dijeron los fiscales.

En tanto, la familia Dusso decidió desalojar el departamento en el que acontecieron los tristes hechos (25 de Mayo al 1.600 de esta capital), y durante la tarde retiraron los muebles y demás pertenencias.

Qué pasó

En las primeras horas del sábado 24, Marco Feruglio (25) dio muerte a Gustavo Dusso (45) y a Melina, su hija de 15, e hirió a su ex esposa y a la actual pareja de su ex suegro. A mediodía, en Sauce Viejo, la policía halló también asesinadas a la madre de su ex pareja y a su concubino.

Por los casos de Santa Fe el asesino recibió la preventiva. En cuanto a los casos en Sauce Viejo, siguen las investigaciones y en la audiencia imputativa del miércoles se adoptará una decisión, ya que no hay testigos del hecho. No obstante, el caso lo involucra, porque Feruglio, tras el doble asesinato en el vecino distrito, se apoderó de la camioneta propiedad del concubino de la madre de su ex pareja y con ese vehículo llegó hasta esta capital para concretar los otros dos homicidios.

La madre de los hijos de Feruglio y la ex pareja del padre de su ex mujer, se siguen recuperando en el Hospital Provincial “Dr. José María Cullen”.

