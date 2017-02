El kirchnerista José Ottavis se puso las plumas y bailó en una comparsa

Esta vez, el diputado se puso las plumas y bailó en una comparsa del carnaval de Monte Caseros, ante cientos de personas.

Con un nuevo look, se rapó, el político militante de La Cámpora hizo una pasada en el corsódromo correntino, donde bailó con algunas de las chicas de la comparsa La Juventud.

No es la primera vez que se calza las plumas. En el 2016 estuvo como invitado en la obra de su amiga Moria Casán, Plumas en la noche y realizó una breve actuación con la diva.

A pesar de que se dedica a la política desde hace años, Ottavis tomó gran notoriedad a comienzos del año pasado cuando se puso de novio con Vicky Xipolitakis. La relación no llegó a durar ni medio año y no terminó de la mejor manera, ya que una vez concluida, la “Griega” fue al living de Susana a decir que su ex tenía “amigos de narices”.

En diciembre del año pasado el diputado lanzó su propio reality show, Real Politik, a través de su canal de Youtube. Allí intenta mostrar cómo es la vida de los políticos, más allá del trabajo, es por eso que ahonda en aspectos de la vida cotidiana y familiar.

Hace unos días, en la edición de enero de la revista Playboy, Ottavis habló a corazón abierto y confesó que había sido abusado de chico y que consecuencia de ello, tenía problemas para dormir y que por eso había recurrido al alcohol y a las drogas.

Fuente: SL24