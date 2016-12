El año próximo, los santafesinos votarán el 13 de agosto y el 22 de octubre

El gobernador firmará hoy el decreto que liga las elecciones provinciales a las nacionales. Convivirán la boleta única con la lista sábana, como en 2013

En 2017, los santafesinos irán a las urnas el 13 de agosto —primarias— y el 22 de octubre —generales— para elegir, de modo simultáneo, diputados nacionales, concejales, presidentes comunales e intendentes (en doce ciudades). Las fechas quedarán firmes hoy, una vez que el gobernador Miguel Lifschitz rubrique el decreto correspondiente, que también reflejará la convivencia de la lista sábana y la boleta única de papel, a utilizar en los comicios locales, en el cuarto oscuro.

La decisión de hacer coincidir los comicios provinciales con el calendario general terminó de madurar la semana pasada, tras una reunión realizada en la Cámara Nacional Electoral, que ratificó que no existen impedimentos para que los santafesinos voten al mismo tiempo con boleta única de papel —cargos locales— y lista sábana (como ocurrió en 2013).

Al respecto, fuentes oficiales deslizaron a La Capital: “En la Cámara respondieron que los parámetros eran los mismos que en 2013 y subrayaron que, si Santa Fe no encaraba modificaciones (como implementar un sistema de votación electrónico, por ejemplo), no existían razones para no unificar las elecciones”.

“La unificación nos permitirá seguir avanzando en el primer semestre y, de julio a octubre, será un tiempo más electoral”, reiteró Lifschitz, en declaraciones a LT9, sobre las ventajas de realizar las Paso el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre.

Según el Código Electoral nacional, las primarias deben realizarse el segundo domingo de agosto, mientras que el turno para las generales es el cuarto domingo de octubre. De ese modo, los santafesinos tendrán el año próximo un par de citas en las urnas en vez de cuatro.

Sólo resta, antes de que Lifschitz estampe su firma en el decreto, una reunión programada para hoy con el juez federal Reinaldo Rodríguez, con competencia electoral.

El mandatario santafesino sustentó su decisión en que la mayoría de los partidos políticos provinciales se manifestó a favor de los comicios unificados.

Por un lado, en el socialismo se mostraron convencidos de que no es momento para desplegar un cronograma electoral extenso, en especial por no estar en juego la totalidad de los cargos institucionales existentes en la Nación y en Santa Fe, como ocurrió en 2015. Otro factor clave en la resolución es el económico en función de los gastos que acarrearían los comicios múltiples.

El posicionamiento socialista se sumó al manifestado previamente por la dirigencia provincial de Cambiemos, que reveló que el presidente Mauricio Macri quiere elecciones unificadas en Santa Fe, y su par del justicialismo.

En tanto, los tres sectores que conforman la Unión Cívica Radical (UCR) provincial flexibilizaron día atrás su posición a favor del desdoblamiento de las elecciones de medio mandato.

Sin embargo, la tensión sigue presente en el Frente Progresista (FPCyS), sobre todo con el sector radical con buena sintonía nacional con Cambiemos.

Fuente: La Capital