Cortes de rutas, anegamientos y evacuados en el centro-sur de Santa Fe

La situación por la gran caída de agua era complicada. Había interrupciones en las principales trazas de la región por gran presencia de agua. En María Teresa, Pérez y Álvarez se había evacuado decenas vecinos. Se recomienda no viajar

La gran caída de agua entre el 22 de diciembre y este lunes complicaba hoy al extremo la circulación en la zona centro y sur de Santa Fe, donde además de grandes anegamientos que generaban cortes en las rutas principales, había evacuados debido al ingreso de agua a viviendas. Se recomienda a la población no salir de viaje.

Desde Bomberos Voluntarios de Rosario actualizaron la situación en los caminos de la región. Continúa el corte total desde cruces de la ruta A-012 y la ruta 90. La lluvia no ha cesado. Los lugares afectados de la ruta son los kilómetros 12, 16, 28, 33 y 43.

– Ruta 14 (Soldini – Bigand) se encuentra también cortada entre la A-012 y Bigand.

– Autopista Rosario-Buenos Aires se encuentra cortada en ambos sentidos en los km. 231 (San Nicolás) y Km. 208 (Ramallo).

– Ruta 90 hacia Villa mucha agua entre Rueda y Godoy, bomberos trabajando en el lugar, hacia Melincue sin problemas por el momento.

– Ruta 188 (Autopista Rosario-Bs. As. a Rojas) corte en Rotonda de Rojas y Km. 22. Posible corte altura Gral. Rojo.

– Ruta 8 cortada altura Venado Tuerto y altura Arrecifes.

– Ruta 33 cortes intersección con ruta A-012 y altura Casilda.

– Ruta 32 Bs. As. (continuación de Ruta 18 hasta Pergamino) no presenta problemas.

Desde Radio 2 añadieron que la ruta 21 entre Arroyo Seco y General Lagos estaba interrupida ante el desborde del arroyo.

En diálogo con A Diario (Radio 2), el titular de la director de Protección Civil, Marcos Escajadillo, confirmó que se hacía sumamente difícil transitar por las rutas de la región y aconsejó a los ciudadanos de las distintas localidad no salir de viaje. Más temprano, en conversación con el programa Radiópolis (Radio 2), Mercedes Pombo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe , confirmó las interrupciones y recomendó no salir a las rutas. “A Buenos Aires es imposible llegar salvo por Entre Ríos. Hay en la autopista un desborde del río y el agua llega al metro”. Incluso, algunos oyentes de Radio 2 señalaban la presencia de colectivos varados en la autopista.

Evacuados

Escajadillo actualizó la situación alarmante en María Teresa donde ascendían a 100 los evacuados. Anunció que el gobierno provincial ya había dispuesto asistencia de alimentos, chapas, mantas y colchones a los damnificados y había desarrollado una atención de salud de emergencia, al tiempo que se focalizaban las tareas en la extracción de agua de las viviendas.

Aldo Fabucci, director provincial de Protección Civil, había informado, en diálogo con Roberto Caferra y Evelin Machain, que en la localidad ubicada a 25 kilómetros de Venado Tuerto se registraba un escenario complicado. También dijo que estaba cortada la ruta 33 entre Pérez y Zavalla. “Las lluvias fueron abundantes tal el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional, en la región sur desde el 22 hasta la fecha. Las lluvia acumularon en algunos sectores más de 200 milímetros en la parte sur”, indicó.

En tanto, en la localidad de Pérez se trabajaba con bombas hidráulicas para extraer la excesiva cantidad de agua de la tierra.

Recomendaciones para conducción con lluvia

Pombo recomendó a la población no salir a las rutas. Pero si no hay más alternativas, desde la agencia provincial se brindan algunos consejos.

-Circule con extrema precaución y con las luces bajas encendidas.

-Evite realizar maniobras de adelantamiento si no es imprescindible.

-Aumente la distancia de seguridad entre un vehículo y otro.

-No atraviese los charcos de agua a alta velocidad y sujete el volante

con fuerza.

-Reduzca la velocidad considerablemente, ya que la presencia de agua

sobre la calzada disminuye la adherencia de los neumáticos al asfalto,

lo cual aumenta las distancias de frenado de los vehículos.

-Mantenga siempre los neumáticos en buen estado (presión correcta y el

dibujo adecuado).

-Compruebe con frecuencia durante la marcha si los frenos responden.

-Frene con suavidad, progresivamente y a pedaladas cortas y no de manera brusca.

