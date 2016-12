Funes: No hubo evacuados tras las tormentas eléctricas y las lluvias

Durante la noche de ayer y madrugada de hoy debido a las fuertes lluvias, en el Municipio se concentró el Comité de Emergencias para realizar relevamientos de los barrios que generalmente son más afectados. Entrevistamos al Coordinador de COE y Tránsito , Daniel González y al Jefe de COE José Núñez, para interiorizarnos de cómo fue la situación de los vecinos.

González explicó, “La cantidad de agua caída promedió los 80 mm, y a pesar que esto fue en muy poco tiempo, no tuvimos más que algunos inconvenientes particulares de anegamientos en diferentes barrios e ingreso de agua en 2 viviendas, pero no hubo evacuados. Solo una zona de la ciudad sufrió cortes de luz, pero ya se solucionó. Han dado muy buen resultado las obras realizadas como el ensanchamiento y ahondado de zanjas, además cuando Roldán comenzó con el bombeo para desagotar las aguas de su ciudad, estas fueron contenidas sin inconvenientes, estuvimos también controlando las que bajaban de los campos de Pujato, pero no hubo mayores problemas”.

José Núñez Jefe de la COE expresó a Funes hoy, “A las 4,00 horas de esta mañana abrimos el Obrador para cumplimentar algunos reclamos puntuales de bolsas de arena, pero todos los trabajos realizados fueron de prevención. Debemos recordar a la ciudadanía que hay tormentas pronosticadas para la próxima semana, por lo que les solicitamos mantener limpias las zanjas y denunciar cualquier obstrucción que noten para el desagote pronto de las aguas”.

El Coordinador de COE, Daniel González finalizó, “Si bien patrullamos y verificamos el estado de las obras hídricas en forma permanente, el compromiso del vecino es fundamental para que no se obstruyan las zanjas, realizamos periódicamente el vaciamiento de las mismas, pero seguimos encontrando muchos aparatos, trapos y basura de gran porte que impide el escurrimiento rápido de las mismas, por eso solicitamos que no arrojen residuos y que si observan que hay zanjas obstruidas lo informen de inmediato al teléfono 105 o al 103”