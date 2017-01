Funes: Inauguró Musas, Instituto de Capacitación Artística y Fitness

Este domingo por la tarde se vivió la gran fiesta de inauguración de Musas, el nuevo Instituto de Capacitación Artística y Fitness situado en Av. Fuerza Aérea 3089, Complejo la cardera L 2.

Con una increíble MASTERCLASS, en la que se presentó a todo el Staff de profesores y se brindó la oportunidad de tomar clases con ellos. Además el evento contó con animación en vivo, sorteos y regalos a los que más bailaron, La Directora del Instituto Giuliana Nardi, tercera generación de una familia funense que ha apostado comercialmente a esta Ciudad con distintos emprendimientos, primero desde lo rural, luego comercial, sumaron emprendimientos inmobiliarios y ahora desde la docencia al arte, la familia Nardi-Escocia se asienta en Funes de manera que deja una huella importante.

En charla con Funes hoy la Directora de Musas expresó, “Realmente, nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo familiar, mis padres son unos genios que me acompañan siempre en todo, estos dos salones de dos plantas que formarán parte de este proyecto, fueron remodelados totalmente, acustizados, espejados, iluminados, insonorizados, logrando que hoy sean este espacio propicio para las disciplinas del baile, el canto y la danza sin molestar con ruidos a ningún otro comerciante vecino, equipado también para que internamente no se interpongan el sonido de una clase con la otra. En Musas vamos a contar con dos áreas, una Académica y la otra de Fitness con localizada, entrenamiento funcional, Zumba, etc. En el Académica van a poder cursar Danza clásica, Iniciación a la Danza, Jazz, Flamenco, Ritmos Caribeños, Brasileños, Urbanos, Bailes de Salón, Coreografías, Comedias musicales.

La elección de los profesionales me costó mucho esfuerzo ya que son de excelencia y reconocida trayectoria, quería los mejores, por lo cual tuve que convencerlos de hacerse el tiempo entre sus obligaciones de trabajos en la ciudad de Rosario, y sumar Musas en sus agendas académicas.

Estoy muy orgullosa del equipo que he logrado para contar con este abanico de posibilidades para todas las edades, que es un proyecto que yo venía trabajando porque sé que faltaba en Funes y soñaba con poder sumarlo. Ahora en verano durante febrero arrancamos con Comedias Musicales previo a comenzar en Marzo con todas las actividades académicas, para disfrutar en las vacaciones.

En las Clases abiertas dictadas me impactó mucho la buena onda y predisposición a divertirse y pasarla bien de los que se sumaron y el carisma de los profes, estoy de verdad orgullosa de ellos, lograron una Master Class impresionante, si la gente no responde no funciona esto, ellos soltaron lo mejor de este público que nos acompañó que se recopó.

Sumamos para el Show a Ema de Iluminación y a Pati del Grupo Tarjeta Roja de animación y sonido a quienes agradecí al final, porque no se ven, pero son muy importantes para estos eventos.

Hace 12 años que estudio, al principio soñaba con irme a Buenos Aires y triunfar como actriz de Comedias, pero a medida que fui creciendo y madurando, caí en la realidad de que no es tan fácil y me fui dedicando a estudiar más la docencia, hace tres años que doy clases y me encanta, veo crecer a mis alumnos y no hay palabras para describir lo que siento. Lo disfruto más.