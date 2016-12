Diego León Barreto analizó su año de Gestión en la ciudad

El intendente de Funes, Diego León Barreto, hizo un recuento de sus 12 meses en la Gestión municipal. “Estamos muy satisfechos con lo que se hizo, pero aún queda mucho camino por recorrer para mejorarle la calidad de vida a todos los funenses”.

“Fue un año muy duro, hubo que gobernar habiendo recibido un municipio con una deuda millonaria, con las obras públicas paradas y en medio de una emergencia hídrica y total inseguridad. Además ni bien ingresamos, empezamos a discutir paritarias, y negociar los acuerdos salariales para nuestros trabajadores y gestionar el recupero de fondos para solventar la crisis”, aportó el mandatario.

“Teníamos una profunda inseguridad, con entraderas y robos con armas de fuego, casi todos los días. Por eso cuando asumimos nuestra prioridad fue el tema de la seguridad, no podíamos ni empezar a trabajar sino lo priorizábamos, en ello se jugaba la vida de los funenses y nuestros hijos. Planificamos y coordinamos acciones conjuntas con todas las fuerzas de seguridad, Gendarmería, Policía Provincial, Tránsito, Bomberos y PSA, invertimos en vehículos para la COE, gestionamos motocicletas y camionetas para Comando Radioeléctrico, sumamos e instruimos a todos esos agentes para COE, colocamos garitas y módulos en puntos estratégicos de la ciudad donde además de vigilar la zona brindan servicios de reclamos o cualquier inquietud que acerque el vecino.

Gestionamos caminantes y agentes para las tres Fuerzas. Sumamos cámaras de seguridad, pusimos en funcionamiento las que habían y sumamos personal al que se capacitó para monitorearlas las 24 horas todos los días del año. Obtuvimos muy buenos resultados. Las calles de Funes son para disfrutar en familia y no podemos permitir que por la delincuencia se pierdan los espacios públicos. Es una tarea que debemos abordar todos los funenses”, afirmó el Intendente.

León Barreto continuó, “Otro necesidad era realizar con urgencia obras hídricas por que los vecinos venían de perder muchas pertenencias por este flagelo, su preocupación era sumamente prioritaria por eso gestionamos obras con el Gobierno santafesino y ante Nación. Por un lado, obras cloacales, como la construcción de la estación de bombeo para la Zona 5, que ya comenzó. La provisión de caños y materiales para el entubamiento con lo que estamos al día. Temas hídricos urgentes, como la realización del Canal Salvat, que se licitó y en febrero dan comienzo a la obra, las tareas de zanjeo y la canalización complementarias para evitar futuras inundaciones, que se iniciaron a principios de año. También por gestión personal ante la Nación, destrabamos las obras de alcantarillado que ya se construyeron en un 70 %. Pero sobre todo, no descuidamos el zanjeo, lo ensanchamos y profundizamos para que no se obstruya el escurrimiento de las aguas”, dijo marcando el compromiso con el tema.

También marcó profunda preocupación por la necesidad de bancos e infraestructura escolar, “Arreglamos los techos de la Escuela 125, que estaban en muy mal estado, y construimos dos aulas nuevas en la Escuela 1.397, y culminamos una gestión que habían comenzado los vecinos y algunos funcionarios para el edifico de la Escuela 1061, que hoy ya está en su mitad de proyección de obra, esto es una realidad como los dos jardines de infantes públicos que comienzan a construirse junto a la construcción del edificio de la Escuela 1397 en el 2017”, explicó sobre el tema.

El intendente expuso sobre el área con más desafíos de su mandato, ”El área de servicios públicos, es el de mayor reclamos ya que durante muchos años en algunos barrios, nunca habían arreglado una calle ni se habían prestados los servicios, había algunos barrios que estaban en total estado de abandono, comenzamos con el desmalezamiento, y en ciertos barrios los yuyos medían más de 80-90 cts. Hoy ya llevamos un plan de mejorado y estabilizado de calles en que sumamos 380, ya que nos llovió uno o dos días por semana, pero son solo el 30% de las que tenemos y ni se notan. Comenzamos a reparar calle Arturo Illia desde Almafuerte hasta José Hernández, mano este a oeste, con refacciones en la cinta asfáltica y continuaremos en este sentido hasta cumplimentar la totalidad de las calles. Nosotros seguimos mirando el vaso medio lleno y esto nos da el empuje para continuar sin descanso y poder dar respuestas a los vecinos, a pesar de las críticas de algunos políticos, que aún después de haber fracasado en sus propias gestiones se atreven a criticar la nuestra. Tenemos el gran desafío para el 2017 de pavimentación y repavimentación de calles en la ciudad”.

Y se sintió orgulloso de un área que heredó con falencias que pudo corregir,” En Medio Ambiente, no solo se hicieron fumigaciones y escamonda que era lo que se venía haciendo, sino que por primera vez dimos respuestas al tratamiento de Los Tilos de las garitas 13, 14 y 15 que estaban muriendo, y estamos tratándolos y recuperándolos, además de otras especies enfermas dentro del ejido de la ciudad. Con la Secretaria de Salud y la Coordinación de Medio Ambiente realizamos todas las acciones necesarias para una efectiva prevención por enfermedades como el dengue o el zika, y respetando el protocolo de Nación y Provincia, llevamos adelante todas las campañas de detección y prevención en salud como, Sida, Hepatitis B y C, Diabetes e Hipertensión, odontológicas, etc. Gestionamos ante el Senador Miguel Ángel Capiello aparatología de primera generación en diagnóstico por imágenes que están funcionando en nuestros CAPS”.

El Intendente contó a Funes Hoy, “En Cultura hemos revitalizado los Talleres y brindamos eventos durante todo el año. Trabajamos fuertemente en el área de Adultos mayores enalteciendo a nuestros abuelos. Incorporamos a los micro emprendedores y artesanos y le brindamos un espacio físico junto al observatorio que también durante todo el año abrió sus puertas no solo con talleres, sino también con clases de observación y avistamientos en cada oportunidad que sucedieron eventos de meteorología de importancia”.

“Estamos realizando gestiones en Nación de financiamiento para obras que son prioritarias para Funes, pero que no voy a anunciar hasta no tenerlas firmadas en su aprobación, porque no me gusta prometer y no cumplirle a la gente, pero el año que se avecina es de mucho desarrollo y crecimiento para Funes. Ese es mi compromiso y el de todo mi equipo de trabajo”, culminó, León Barreto.